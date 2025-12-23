10 रुपये में 10 रोगों को दूर करेगी ये चीज, गले की खराश, अल्सर, बेहतर इम्यूनिटी, वजन घटाने और फैटी लिवर में है रामबाण

Mulethi Khane Ke Fayde: क्या आप लोगों में से एक हैं जो हर दुसरे दिन दवा ले लेकर परेशान हो चुके हैं. आज के समय में हम छोटी-छोटी बीमारियों के लिए तुरंत अंग्रेजी दवाओं की ओर भागते हैं, लेकिन हमारे किचन और आयुर्वेद में ऐसी कई चीजें छिपी हैं जो जादुई असर दिखाती हैं. इन्हीं में से एक है मुलेठी. अक्सर गला खराब होने पर दादी नानी हमे मुलेठी चूसने की सलाह देती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लकड़ी जैसी दिखने वाली यह छोटी सी चीज सेहत का खजाना है?

10 या 5 ग्राम मुलेठी भी आपके ल‍िए कमाल कर सकती है. मुलेठी के फायदों के बारे में जानने के ल‍िए हमने बात की अयुर्वेद‍िक एक्‍सपर्ट प्रो.राम अवतार से. इस लेख में प्रो. राम अवतार बता रहे हैं मुलेठी के फायदे, इसके इस्तेमाल का सही तरीका और इसकी कीमत के बारे में विस्तार से जानेंगे-

मुलेठी क्या है? (What is Mulethi?)

मुलेठी असल में एक झाड़ीनुमा पौधे की जड़ है. मुलेठी का आयुर्वेद में नाम 'यष्टिमधु' है. स्वाद में यह काफी मीठी होती है. यह चीनी से भी ज्यादा मीठी होती है यही वजह है कि इसे 'स्वीट वुड' भी कहते हैं. मुलेठी में मौजूद औषधीय गुणों के कारण सदियों से इसका इस्तेमाल दवाइयों और घरेलू नुस्खों में किया जा रहा है.

मुलेठी के 10 कमाल के फायदे (10 Health Benefits of Mulethi)

गले की खराश और खांसी में राहत : प्रो. राम अवतार बताते हैं कि यह मुलेठी सूखी खांसी या गले में चुभन को चु‍टकियों में दूर कर सकती है. अगर गले में दर्द है या सूखी खांसी है तो मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने से तुरंत आराम मिलता है. यह बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है. पेट के अल्सर और एसिडिटी से छुटकारा : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सही तरह से खानपान न होने के चलते एसिडिटी एक आम समस्या बन गई है. प्रो. राम अवतार के अनुसाार मुलेठी पेट की अंदरूनी परत को ठीक करती है और जलन को शांत करती है. यह पेट के अल्सर को रोकने और उसे ठीक करने में बहुत असरदार है. स्किन पर आता है कुदरती निखार : प्रो. राम अवतार ने बताया कि मुलेठी सिर्फ सेहत ही नहीं, खूबसूरती के लिए भी वरदान है. इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो चेहरे के दाग-धब्बों को कम करते हैं. मुलेठी के पाउडर का फेस पैक लगाने से स्किन टोन सुधरती है और चेहरा चमकने लगता है. इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार : मुलेठी में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. प्रो. राम अवतार ने बताया कि इसका नियमित और सही मात्रा में सेवन करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति (Immunity) बढ़ती है, जिससे आप बार-बार बीमार नहीं पड़ते. वजन कम करने में सहायक : मुलेठी में ऐसे फ्लेवोनॉयड्स होते हैं जो शरीर में जमा फालतू चर्बी को कम करने में मदद करते हैं. अगर इसे सही डाइट के साथ लिया जाए, तो यह वेट लॉस की प्रक्रिया को तेज कर सकती है. लिवर के लिए फायदेमंद : आजकल छोटे छोटे बच्‍चों में फैटी लिवर की समस्‍या देखी जा रही है. शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. मुलेठी लिवर को टॉक्सिन्स (गंदगी) से बचाती है और उसे स्वस्थ रखने में मदद करती है. फैटी लिवर की समस्या में भी यह राहत दे सकती है. सांस संबंधी समस्याओं में आराम : अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में सांस की नली में सूजन में मुलेठी बेहद काम की है. मुलेठी इस सूजन को कम करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है. जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत : प्रो. राम अवतार ने बताया कि मुलेठी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर के किसी भी हिस्से की सूजन को कम कर सकते हैं. गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों के लिए मुलेठी की चाय फायदेमंद हो सकती है. ओरल हेल्थ (दांतों और मसूड़ों) के लिए : मुलेठी मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करती है. इसे चबाने से मसूड़े मजबूत होते हैं और मुंह की बदबू दूर होती है. साथ ही यह कैविटी को रोकने में भी मदद करती है. मानसिक तनाव कम करे : प्रो. राम अवतार ने बताया कि मुलेठी एड्रिनल ग्रंथियों को संतुलित करती है, जिससे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स कम होते हैं. यह दिमाग को शांत रखने और एंग्जायटी को कम करने में मदद करती है.

एक बार में कितनी मुलेठी खाएं? (Dosage of Mulethi)

किसी भी चीज की अति नुकसानदेह हो सकती है. मुलेठी का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में करना चाहिए.

दिन में आधा से एक छोटा चम्मच (लगभग 1-3 ग्राम) मुलेठी पाउडर शहद या गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है.

गले की खराश के लिए 1 इंच का छोटा टुकड़ा दिन में 1-2 बार चूसा जा सकता है.

अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या किडनी की समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन न करें.

10 ग्राम मुलेठी कितने की आएगी? (Mulethi Price)

मुलेठी एक बहुत ही सस्ती और सुलभ औषधि है. 10 ग्राम मुलेठी पाउडर या सूखी जड़ की कीमत बाजार में मात्र 5 रुपये से 15 रुपये के बीच होती है. अगर आप इसे ऑनलाइन या किसी ब्रांडेड पैकेट में खरीदते हैं, तो 100 ग्राम का पैकेट आपको ₹50 से ₹100 के आसपास मिल सकता है.

मुलेठी इस्तेमाल करने के 2 आसान तरीके

प्रो. राम अवतार ने कहा कि आप मुलेठी की चाय बनाकर पी सकते हैं. इसके लिए आपको पानी में छोटा टुकड़ा मुलेठी और थोड़ी अदरक डालकर उबालनी होगी. इसे छानकर पिएं.

आप शहद के साथ भी इसे खा सकते हैं. प्रो. राम अवतार ने बताया कि अगर खांसी ज्यादा है, तो आधा चम्मच मुलेठी पाउडर में एक चम्मच शहद मिलाकर चाटें.

(यह लेख करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार से बातचीत पर आधार‍ित है.)