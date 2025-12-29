प्रदूषण का असर अब नौकरी पर, फॉर्मा कंपनी में दिल्ली की जहरीली हवा के कारण इस्तीफा

क्या किसी कंपनी का हेड पॉल्यूशन की वजह से इस्तीफा दे सकता है? जवाब है हां और ऐसा दिल्ली में हो चुका है. एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के वित्त अध्यक्ष (प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस) राजकुमार बाफना ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण स्तर का हवाला देते हुए फार्मा कंपनी को अपना इस्तीफा दे दिया. शनिवार, 27 दिसंबर को दायर एक्सचेंज डॉक्यूमेंट के अनुसार, बाफना ने "अपने व्यक्तिगत कारणों" के कारण 3 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

राजकुमार बाफना ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में कहा, "मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर के कारण मैं वित्त अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूं. कृपया मुझे जल्द से जल्द कार्यमुक्त करें."

वहीं कंपनी के चीफ फाइनेंसियल ऑफिसर सुमीत सूद ने बाफना को एक लेटर लिखा है. इसमें कंपनी ने कथित तौर पर कहा कि कंपनी "उनके फैसले पर अफसोस होगा" लेकिन राजकुमार बाफना को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है और ऐसे में उन्हें पद पर बने रहने के लिए राजी नहीं किया जा सकता. बाफना ने 8 अगस्त, 2025 को एकम्स ड्रग्स में प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस का पद संभाला था. कंपनी ने अपने पहले के स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी थी.

एकुम्स में शामिल होने से पहले, उन्होंने हेरानबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रमुख प्रबंधकीय स्टाफ के रूप में काम किया था. इस एग्रोकेमिकल कंपनी के साथ उन्होंने चार सालों तक काम किया. इसके बाद उन्होंने 30 जून, 2025 को उस पद से इस्तीफा दे दिया था और एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ज्वाइन कर लिया.

दिल्ली की हवा जानलेवा

पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय राजधानी में जहरीले धुंध की लहरें बढ़ी हैं और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 'खतरनाक' कैटेगरी में बना हुआ है. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज या (जीबीडी) डेटा के आंकड़ों के अनुसार, प्रदूषित हवा 2023 में होने वाली सभी मौतों में से 15% से जुड़ी हुई थी.

राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सोमवार को भी खराब रही. दिल्ली सोमवार सुबह धुंध की मोटी चादर में डूबी रही, औसत AQI 402 पर 'गंभीर' कैटेगरी में रहा. 22 स्टेशनों पर AQI 'गंभीर', 14 स्टेशनों पर 'बहुत खराब' और एक स्टेशन पर खराब थी. जबकि पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में AQI 456 दर्ज किया गया, जो सभी स्टेशनों में सबसे अधिक है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाकि तीन स्टेशनों का डेटा उपलब्ध नहीं था.

