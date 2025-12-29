विज्ञापन
दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण से परेशान होकर अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के फाइनेंस प्रेसीडेंट राजकुमार बाफना ने इस्तीफा दे दिया.

दिल्ली के प्रदूषण की वजह से Akums ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के फाइनेंस प्रेसीडेंट ने दिया इस्तीफा
नई दिल्ली:

दिल्ली में गहराते प्रदूषण संकट असर अब कॉर्पोरेट जगत पर भी दिखने लगा है. दवा कंपनी अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के फाइनेंस प्रेसीडेंट राजकुमार बाफना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी के एक्सचेंज दस्तावेजों के मुताबिक, बाफना का इस्तीफा 3 दिसंबर से प्रभावी हो चुका है. कंपनी ने बताया कि बाफना ने इस्तीफा निजी कारणों से दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण स्तर को अपनी प्रमुख चिंता बताया.

इस्तीफे पर कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने उनके फैसले पर खेद जताया है और कहा कि वे उन्हें रोकने में असमर्थ हैं. अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ने बयान में कहा, “हम उनके निर्णय पर खेद जताते हैं, लेकिन उन्हें मनाने में असमर्थ हैं.” दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक जहरीली हवा में रहने से सेहत पर गंभीर असर पड़ता है. यही वजह है कि अब कॉर्पोरेट जगत के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हो रहे हैं.

दिल्ली की जहरीली हवा खतरनाक

दिल्ली में जैसे ही सर्दी की दस्तक होती है, वैसे ही प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने लगती है. जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है वैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहता है. नतीजतन हवा लगातार जहरीली होती जाती है और लोगों का सांस लेना मुहाल हो जाता है. सांस लेने के साथ ही शरीर में जहरीले पार्टिकल दाखिल होते हैं जो गंभीर बीमारी की वजह बन जाते हैं. हालांकि सरकार की तरह से तमाम उपाय करने की कोशिश की जाती है लेकिन हर बार ये नाकाफी साबित होते हैं.

