कौन-सा फल खाने से बढ़ती है याददाश्त और ब्रेन पावर? जान जाएंगे तो आज से शुरू कर देंगे सेवन

What to Eat to Improve Memory: अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त तेज हो, तो इन फलों को अपनी डेली डाइट में शामिल करें. ये न सिर्फ दिमाग को एक्टिव रखते हैं, बल्कि स्ट्रेस को भी कम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं.

Brain Power Boosting Fruits: ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए खाएं ये चीजें.

What Should I eat to Improve My Memory Power: क्या आप अक्सर चीजें भूल जाते हैं? मोबाइल कहां रखा, चाबी कहां रखी या किसी का नाम याद नहीं आता? अगर हां, तो आपको अपनी याददाश्त को मजबूत करने की जरूरत है. अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा, बस एक खास फल को अपनी डाइट में शामिल करना है और जब आप जानेंगे कि वो फल कौन-सा है, तो यकीन मानिए, आज से ही उसका सेवन शुरू कर देंगे! दिमाग को तेज और एक्टिव रखने के लिए सही खानपान बेहद जरूरी है. कुछ खास फल ऐसे होते हैं जो दिमागी सेहत को सुधारते हैं, याददाश्त बढ़ाते हैं और उम्र के साथ दिमाग को कमजोर होने से बचाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही एक खास फल के बारे में जो आपकी याददाश्त को चमत्कारी रूप से सुधार सकता है.

याददाश्त बढ़ाने के लिए सुपरफूड्स (Superfoods to Improve Memory)

1. ब्लूबेरी याददाश्त बढ़ाने वाला सुपरफ्रूट

ब्लूबेरी एक छोटा सा फल है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं. इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, खासकर एंथोसायनिन, जो दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज से बचाते हैं और न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करते हैं. ब्लूबेरी दिमाग में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है जिससे सोचने और याद रखने की क्षमता बढ़ती है. रोजाना सुबह मुट्ठी भर ब्लूबेरी खाएं या स्मूदी में मिलाकर लें.

ये भी पढ़ें: रात को सोने से पहले खाएं ये चीज, स्ट्रेस होगा गायब, नींद आएगी गहरी और जल्दी

2. संतरा विटामिन C से भरपूर दिमागी टॉनिक

संतरा सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि दिमाग को भी तेज करता है. इसमें मौजूद विटामिन C फ्री रेडिकल्स से लड़ता है जो दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं. विटामिन C न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव रखता है जिससे याददाश्त और फोकस बेहतर होता है. रोजाना एक संतरा खाना या उसका जूस पीना फायदेमंद है.

3. अखरोट दिमाग के फायदेमंद

अखरोट को देखकर ही लगता है कि ये दिमाग के लिए बना है! इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो दिमागी सेहत को सुधारते हैं. इसमें मौजूद ओमेगा-3 दिमाग की कोशिकाओं को रिपेयर करता है और याददाश्त को मजबूत बनाता है. रोजाना 2–3 अखरोट खाना काफी है.

ये भी पढ़ें: दूध में हल्दी नहीं, एक चुटकी दालचीनी मिलाकर पिएं, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

4. रोजाना एक सेब, डॉक्टर दूर और भूलने की बीमारी भी दूर

सेब में क्वेरसेटिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज से बचाता है. सेब दिमाग में सूजन को कम करता है और न्यूरल हेल्थ को सुधारता है. सुबह खाली पेट एक सेब खाना सबसे अच्छा माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

