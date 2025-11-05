विज्ञापन
चीजें भूलने की आदत है, तो रोज सुबह खाली पेट खाएं ये मेवा, दिमाग पर नहीं डालना पड़ेगा जोर

How to Overcome Forgetfulness: अगर आप भी भूलने की आदत से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज चले, तो आपको अपनी डाइट में एक खास फल को शामिल करना चाहिए.

How to Overcome Forgetfulness: अखरोट ब्रेन पावर बढ़ाने में मदद करता है.

Walnut For Forgetfulness: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ तो याद रखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं. कभी चाबी रखकर भूल जाते हैं, तो कभी मोबाइल कहां रखा, ये याद नहीं रहता. कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी का नाम या जरूरी काम याद नहीं आता. यह समस्या सिर्फ उम्रदराज लोगों की नहीं है, बल्कि युवा भी इससे परेशान हैं. इसका कारण है तनाव, नींद की कमी और पोषण की कमी. अगर आप भी भूलने की आदत से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज चले, तो आपको अपनी डाइट में एक खास ड्राई फ्रूट को शामिल करना चाहिए. अखरोट (Walnut). जी हां, अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है और अगर इसे रोज सुबह खाली पेट खाया जाए, तो यह दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है.

अखरोट क्यों है दिमाग के लिए फायदेमंद? | Why Are Walnuts Beneficial For the Brain?

ओमेगा-3 फैटी एसिड: अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 होता है, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करता है और याददाश्त को बेहतर बनाता है.
एंटीऑक्सीडेंट्स: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे उम्र के साथ होने वाली मानसिक कमजोरी कम होती है.
विटामिन ई और B6: ये विटामिन्स न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और ब्रेन को एक्टिव बनाए रखते हैं.

कैसे और कब खाएं अखरोट? | How and When to Eat Walnuts?

  • रोज सुबह खाली पेट 2 से 4 अखरोट खाएं.
  • बेहतर रिजल्ट के लिए रातभर पानी में भिगोकर सुबह छीलकर खाएं.
  • आप चाहें तो अखरोट को दूध या स्मूदी में भी मिला सकते हैं.

अखरोट के और क्या फायदे हैं?

  • तनाव कम करता है: अखरोट में मौजूद पोषक तत्व मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं.
  • नींद में सुधार: यह मेलाटोनिन के स्तर को संतुलित करता है, जिससे नींद अच्छी आती है.
  • दिल के लिए अच्छा: अखरोट कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और दिल को हेल्दी रखता है.

इन बातों का रखें ख्याल:

  • अखरोट को सीमित मात्रा में ही खाएं, ज्यादा मात्रा से वजन बढ़ सकता है.
  • अगर आपको नट्स से एलर्जी है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
  • बच्चों को भी अखरोट दिया जा सकता है, लेकिन उनकी उम्र और पाचन क्षमता के अनुसार मात्रा तय करें.

भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए दवाइयों से पहले हमें अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए. अखरोट एक ऐसा फल है जो दिमाग को तेज करता है, याददाश्त को मजबूत बनाता है और मानसिक थकान को दूर करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

