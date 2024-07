डायबिटीज हो गई है, तो क्या करें? क्या डायबिटीज के बाद पूरी लाइफ करना पड़ता है परहेज? डॉक्टर ने बताया सच

What to do if you have diabetes?: किसी भी व्यक्ति में डायबिटीज की बीमारी का पता चलने पर सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि पूरी लाइफ परहेज से रहना होगा. लोगों को लगता है कि शुगर की बीमारी होने पर जीवन भर उन्हें खानपान में दिक्कत होगी. बीमारी का पता चलने पर मायूस होने की जगह आपको अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए की ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखकर हेल्दी रहने के लिए आगे क्या करना चाहिए. डायबिटीज होने पर क्या करें और क्या इसके बाद पूरी लाइफ परहेज करना पड़ता है? ऐसे ही कॉमन सवालों के जवाब जानने के लिए एनडीटीवी ने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. संदीप खरब (Dr. Sandeep Kharb - Endocrinologist) से बातचीत की.

डायबिटीज हो गया है तो क्या करें? (What to do if you have diabetes?)

डायबिटीज होने पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है. शुरूआती दौर में बीमारी का पता चल जाने पर इसे नियंत्रित करना ज्यादा आसान होता है. डॉ. संदीप डायबिटीज होने के बाद एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह देते हैं.

हेल्दी खाना खाएं

डायबिटीज की बीमारी होने पर आप जंक फूड्स से पूरी तरह किनारा कर लें. स्ट्रीट या पैकेज्ड फूड ही जंक नहीं होता बल्कि घर में बनने वाले वो सभी चीज जिसमें न्यूट्रिशन से ज्यादा वसा होता है वह जंक की कैटेगरी में आता है. फाइबर और प्रोटीन से भरपूर फूड आइटम्स को ही अपनी डाइट में शामिल करें.

व्यायाम है जरूरी

डायबिटीज के मरीजों को फिजिकली एक्टिव रहने की सलाह दी जाती है. एक्सरसाइज हेल्दी लाइफस्टाइल का अभिन्न हिस्सा है. डॉ. संदीप शुगर की बीमारी वाले लोगों को नियमित तौर पर व्यायाम करने की सलाह देते हैं.

पूरी नींद लें

अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के साथ-साथ अच्छी नींद भी जरूरी है. डॉक्टर सही समय पर सोने और उठने की सलाह देते हैं. अपना स्लीप रूटीन सही करते हुए समय से सोने की आदत डालें, इससे आपके स्ट्रेस लेवल में भी कमी आ सकती है.

मोटापा कम करें

अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करना चाहते हैं तो वजन घटाने की कोशिश करें. वजन नियंत्रित करने से आपका शुगर लेवल भी नियंत्रित रहेगा. डॉ. संदीप खरब बताते हैं कि बच्चों में मोटापा डायबिटीज के सबसे बड़े कारणों में से एक है.

क्या पूरी लाइफ करना पड़ता है परहेज?

डॉ. संदीप कहते हैं कि परहेज का मतलब यह नहीं है कि आपको खाना खाने की मनाही हो जाती है, बल्कि हेल्दी चीजें खाने के लिए कहा जाता है. ज्यादा फैट वाले खाने को अपने डाइट में शामिल न करें. इसकी जगह ज्यादा से ज्यादा फाइबर और प्रोटीन से भरपूर फूड आइटम्स को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाएं. डॉक्टर बताते हैं कि परहेज का लोग गलत मतलब निकालकर दुखी हो जाते हैं जबकि इसका असल मतलब सही लाइफस्टाइल और खानपान है. अगर आप इस बात के महत्व को समझ लें तो परहेज बोझ की जगह जीवन जीने का एक तरीका बन जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)