रात में बार-बार लगती है प्यास, न करें इस बात को नजरअंदाज, इस बात का हो सकता है संकेत

Signs You Must Not Ignore While Sleeping: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जो धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है. खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर इसके मुख्य कारण हो सकते हैं. अक्सर लोग इसके शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और यही वजह है कि समय रहते इलाज नहीं हो पाता. खासतौर पर रात में दिखाई देने वाले कुछ लक्षण डायबिटीज की तरफ इशारा कर सकते हैं.

थकान और कमजोरी का एहसास । signs of diabetes

अगर आप पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह थके-थके से महसूस करते हैं, तो इसे हल्के में न लें. यह डायबिटीज या ब्लड शुगर लेवल के असंतुलन का संकेत हो सकता है. साथ ही ब्लर विजन यानी धुंधला दिखना भी इस बीमारी से जुड़ा एक लक्षण हो सकता है.

रात में पसीना आना और दिल की धड़कन तेज होना । diabetes signs

क्या आपको नींद के दौरान अचानक पसीना आने लगता है? या फिर दिल की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ जाती है? ये दोनों ही संकेत ब्लड शुगर लेवल में गड़बड़ी का नतीजा हो सकते हैं. ऐसे समय पर शरीर कंपकंपी, बेचैनी और कमजोरी महसूस करा सकता है. बार-बार मुंह का सूखना भी डायबिटीज की ओर इशारा करता है.

बार-बार प्यास और पेशाब की समस्या । diabetes ko kaise pehchane

अगर रात में आपको बार-बार प्यास लगती है और पानी पीने के बाद भी प्यास शांत नहीं होती, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है. इसके अलावा, रात में बार-बार पेशाब जाना भी हाई ब्लड शुगर का नतीजा हो सकता है. इन लक्षणों को अनदेखा करना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

कब कराएं चेकअप? । diabetes warning signs

अगर ये सभी लक्षण बार-बार नज़र आ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और ब्लड शुगर लेवल की जांच करवाएं. समय रहते डायबिटीज का पता चल जाने पर इसे कंट्रोल करना आसान होता है और बड़ी जटिलताओं से बचा जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

