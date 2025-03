हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए एक पुरुष और महिला का वजन? डॉक्टर सरीन ने बताया

How To Measure Weight According To Height: शरीर का वजन न केवल आपकी फिटनेस के बारे में बताता है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य का भी एक बड़ा संकेतक है. सही वजन बनाए रखना न केवल बीमारियों से बचाव करता है, बल्कि यह आपकी लाइफ क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है. डॉक्टर एस.के. सरीन, जो कि एक प्रसिद्ध लिवर विशेषज्ञ हैं, ने हाइट के अनुसार सही वजन का पता लगाने का एक सरल तरीका बताया है. आइए जानते हैं कि हाइट के हिसाब से पुरुष और महिलाओं का वजन कितना होना चाहिए और इसे कैसे मापा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: दही में ये 2 चीज मिलाकर खाने से जो होगा आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते

हाइट के अनुसार कितना होना चाहिए आपका वजन?

डॉक्टर सरीन के अनुसार, हाइट के अनुसार सही वजन का पता लगाने के लिए एक आसान फॉर्मूला है.

सेंटीमीटर में हाइट मापें: सबसे पहले अपनी हाइट को सेंटीमीटर में मापें.

100 घटाएं: आपकी हाइट से 100 घटा दें.

उदाहरण: अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आपका आइडियल वजन 70 किलो होना चाहिए.

महिलाओं के लिए विशेष नियम:

महिलाओं के लिए इसमें थोड़ा सा बदलाव है अगर किसी महिला की हाइट 170 सेमी है, तो उन्हें उससे 105 कम करना है यानि उनका वजन 65 होना चाहिए. इसके साथ ही फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज, हार्ट डिजीज या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो उनके आइडियल वजन से 5-6 किलो और कम वजन होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: क्या वाकई थायराइड से राहत दिला सकता है धनिया पानी? जानें इस घरेलू उपाय के चमत्कारिक फायदे

पुरुषों के लिए नियम:

पुरुषों के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होता है, लेकिन उनकी मांसपेशियों और शरीर की संरचना को ध्यान में रखते हुए वजन थोड़ा ज्यादा हो सकता है.

आइडियल वजन बनाए रखने के फायदे

सही वजन बनाए रखने से आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं, जैसे:

डायबिटीज: वजन बढ़ने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है.

हार्ट डिजीज: ज्यादा वजन दिल की धमनियों पर दबाव डालता है.

ब्लड प्रेशर: मोटापा हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है.

जोड़ों का दर्द: ज्यादा वजन जोड़ों पर दबाव डालता है.

फैटी लिवर: वजन बढ़ने से फैटी लिवर की दिक्कत होती है.

सही वजन बनाए रखने के उपाय

संतुलित आहार: फाइबर और प्रोटीन से भरपूर भोजन करें. तले-भुने और शुगरी ड्रिंक्स और फूड्स से बचें.

नियमित व्यायाम: हर दिन कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें. योग और ध्यान का अभ्यास करें.

हेल्दी लाइफस्टाइल: तनाव को कम करें. पर्याप्त नींद लें.

मेडिकल चेकअप: नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श लें.

Watch Video: आ गया Obesity से छुट्टी का Single Shot उपाय, क्या है Mounjaro का राज?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)