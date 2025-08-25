विज्ञापन
किस विटामिन की कमी से होता है बार-बार सिरदर्द?

अगर आपको अक्सर बार-बार सिरदर्द होता है, तो ये काफी परेशान करने वाली बात है. इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि आपके शरीर में कुछ विटामिन की कमी भी हो सकती है.

Headache Causes: कुछ विटामिन की कमी से अक्सर सिरदर्द होता है.

Kis Vitamin Ki Kami Se Sir Dard Hota Hai?: अक्सर हम अपने सिरदर्द तो तनाव या नींद पूरी न होने का बहाना दे देते हैं. बहुत से लोगों को अक्सर सिरदर्द की शिकायत रहती है. बार-बार सिरदर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन अगर यह लगातार बना रहे तो यह शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी का संकेत हो सकता है. खासतौर पर कुछ विटामिन्स की कमी से सिर में दर्द या माइग्रेन जैसी परेशानी हो सकती है. क्या आप जानते हैं अगर आप इन विटामिन्स को भरपूर मात्रा में लेते हैं तो यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है. तो आप क्या सोच रहे हैं आइए जानते हैं कि कौन-कौन से विटामिन की कमी सिरदर्द का कारण बन सकती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है.

इन 4 विटामिन की कमी बन सकती है सिरदर्द का कारण

1. विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन)

विटामिन B2 शरीर में एनर्जी बनाने में मदद करता है और ब्रेन सेल्स को सही ढंग से काम करने में सहायक होता है. इसकी कमी से माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे सिरदर्द या माइग्रेन के अटैक हो सकते हैं. कई रिसर्च में यह पाया गया है कि विटामिन B2 की कमी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है. इसके लिए आपको दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, बादाम खाने चाहिए.

2. विटामिन D

विटामिन डी की कमी आजकल बहुत आम हो गई है, खासतौर पर उन लोगों में जो धूप में कम जाते हैं. यह विटामिन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सूजन को कंट्रोल करता है. जब शरीर में विटामिन D की मात्रा कम हो जाती है, तो ब्रेन में सूजन बढ़ सकती है, जिससे सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है. रोजाना सुबह की हल्की धूप में 10–15 मिनट बिताएं. साथ ही अंडा, मछली, संतरा, मशरूम जैसे फूड्स को डाइट में शामिल करें.

Photo Credit: Canva

3. विटामिन B12

विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी होता है. इसकी कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें सिरदर्द और माइग्रेन भी शामिल हैं. खासतौर पर शाकाहारी लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखी जाती है. अंडा, दूध, दही, पनीर, मछली, मीट, शाकाहारी लोग डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट ले सकते हैं.

Photo Credit: Canva

4. विटामिन C

विटामिन C शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और थकान को कम करता है. इसकी कमी से शरीर कमजोर महसूस करता है और सिरदर्द की संभावना बढ़ जाती है. आंवला, संतरा, नींबू, कीवी, टमाटर का सेवन करें.

Photo Credit: iStock

कैसे करें बचाव?

  • संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें.
  • रोजाना कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें.
  • तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान करें.
  • नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज करें.
  • डॉक्टर से समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाएं.

अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह सिर्फ थकान या तनाव नहीं, बल्कि विटामिन की कमी का संकेत भी हो सकता है. सही खानपान और लाइफस्टाइल अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं. अगर समस्या बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

