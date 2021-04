आपको Workout से पहले कभी नहीं करने चाहिए ये 5 काम, फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

Routine Before Workout:

खास बातें वर्कआउट करने से पहले भारी भोजन करने से बचें.

वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग और वार्मअप करना महत्वपूर्ण है.

वर्कआउट से पहले अधिक पानी पीने से आपको परेशानी हो सकती है.

What Not To Do Before Workout: जब हम में से ज्यादातर लोगों के काम करने की बात आती है, तो शायद ही हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमें वर्कआउट से पहले करना चाहिए, और जिन्हें वर्कआउट से पहले नहीं करना चाहिए. हम सीधे यह महसूस किए बिना वर्कआउट करने लगते हैं कि हमारी पहले या बाद की वर्कआउट मांसपेशियों को विकसित करने और बेहतर फिटनेस रिजल्ट प्रदान करने में समान भूमिका निभाती है. जब आप अपने प्री-वर्कआउट रिजीम की देखभाल नहीं कर रहे होते हैं, तो वर्कआउट करते समय अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ करते हैं. वर्कआउट से जुड़े कई सवाल हैं कि आपको वर्कआउट से पहले क्या नहीं करना चाहिए? यहां कुछ आवश्यक प्री-वर्कआउट की आदतें हैं जिनको आपको आज से ही फॉलो करना छोड़ देना चाहिए.

ऐसे काम जो वर्कआउट से पहले नहीं करने चाहिए | Things That Should Not Be Done Before A Workout