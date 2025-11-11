सर्दियों में ठंडे पानी से नहानी चाहिए या गर्म, जानिए यहां सही तरीका

Thande pani se nahyen ya garam : जैसे ही सर्दी आती है, नहाने को लेकर एक बड़ी टेंशन शुरू हो जाती है. बहुत से लोग कड़ाके की ठंड में नहाने के लिए गरम पानी चुनते हैं, लेकिन क्या यह हमेशा सही है? आज के इस आर्टिकल में हम आपको सर्दी के मौसम में गरम पानी से नहाना चाहिए या ठंडा, इसके फायदे और नुकसान आर्टिकल में विस्तार से बताएंगे...

गरम पानी से नहाने के फायदे और नुकसान - Advantages and disadvantages of bathing with hot water

गरम पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता है. यह आपकी थकी हुई मांसपेशियों को आराम देता है और शरीर को तुरंत गर्माहट मिलती है. खासकर रात को सोने से पहले गरम पानी से नहाने पर नींद अच्छी आती है. पर गरम पानी के साथ एक दिक्कत है. बहुत देर तक गरम पानी से नहाने से आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है, जिससे त्वचा रूखी (dry) और बेजान बन जाती है. इसके अलावा, बहुत गरम पानी से नहाने के बाद शरीर थोड़ा सुस्त और आलसी (lethargic) महसूस कर सकता है.

ठंडा पानी से नहाने के फायदे और नुकसान - Advantages and disadvantages of bathing with cold water

ठंडा पानी आपके ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत बढ़ाता है, जिससे आप तुरंत एक्टिव और फ्रेश महसूस करते हैं. यह आपकी इम्यूनिटीभी बेहतर बनाता है और आपको तुरंत जगा देता है.

हां, अगर आपको पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे दिल से जुड़ी बीमारी, या अगर ठंड बहुत ज्यादा है, तो अचानक ठंडा पानी शरीर को शॉक दे सकता है. ऐसे में ठंडा पानी रिस्क भरा हो सकता है.

तो फिर सर्दियों में कैसे नहाएं - How to take a bath in winter

हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है 'गुनगुना पानी' या 'मिक्स एंड मैच'. गुनगुना पानी आपकी स्किन की नमी (moisture) को बनाए रखता है और शरीर को आरामदायक गर्माहट भी देता है.

इसके अलावा नहाने की शुरुआत गुनगुने पानी से करें और आखिर में सिर्फ 30 सेकंड के लिए थोड़ा ठंडा पानी अपने शरीर पर डालें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)