विज्ञापन

'धुरंधर' 800 करोड़ कमाने के बाद भी इन 16 फिल्मों की नहीं कर सकी बराबरी, जानें कहां चूक गए रणवीर सिंह

धुरंधर 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. धुरंधर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने जा रही है. लेकिन धुरंधर एक खास मामले में 2025 की इन 16 फिल्मों से पीछे है. जानें कहीं चूकी रणवीर सिंह की फिल्म.

Read Time: 3 mins
Share
'धुरंधर' 800 करोड़ कमाने के बाद भी इन 16 फिल्मों की नहीं कर सकी बराबरी, जानें कहां चूक गए रणवीर सिंह
धुरंधर इस लिस्ट में खिसक गई बहुत नीचे, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना का भी नहीं चला जादू
नई दिल्ली:

धुरंधर का शोर इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस तक पर खूब गूंज रहा है. फिल्म के म्यूजिक से लेकर अक्षय खन्ना के स्वैग तक सब पर खूब वाहवाही हो रही है. धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का तमगा हासिल करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है. फिल्म का कलेक्शन 800 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है. लेकिन 2025 की 16 ऐसी फिल्म हैं जिनसे धुरंधर गच्चा खा चुकी है. बेशक धुरंधर साल की सबसे ज्यादा कमाने फिल्म बन जाएगी लेकिन एक खास मामले में ये रजनीकांत से लेकर सलमान खान तक की फ्लॉप फिल्मों की बराबरी नहीं कर सकी है. 

यह भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में सिर्फ एक इंडियन फिल्म ने बनाई जगह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मारी बाजी

धुरंधर ने खाई रजनीकांत से मात

धुरंधर रजनीकांत की फिल्म 'कूली' के ओपनिंग डे कलेक्शन की बराबरी नहीं कर सकी है. कूली बेशक एवरेज फिल्म रही लेकिन मूवी ने पहले दिन 153 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. लेकिन धुरंधर इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकी. वहीं ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में आईएमडीबी के मुताबिक दूसरे नंबर पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' रही है जिसने 144 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. तीसरे नंबर राम चरण की 'गेम चेंजर' है जिसने पहले दिन 94 करोड़ रुपये कमाए थे. चौथे नंबर 'कांतारा चैप्टर 1' रही जिसने 87 करोड़ रुपये कमाए. पांचवें नंबर पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' रही जिसने लगभग 85 करोड़ रुपये कमाए थे. 

किन-किन फिल्मों से पिछड़ी धुरंधर?

धुरंधर से ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में 'एल 2 एम्पुरान' भी रही जिसने लगभग 68 करोड़ का कलेक्शन किया. सातवें नंबर पर पवन कल्याण और बॉबी देओल की 'हरि हर वीर मल्लू' है जिसने 67 करोड़ रुपये कमाए थे. आठवें नंबर पर अजित कुमार की 'गुड बैड अगली' है जिसने पहले दिन लगभग 52 करोड़ रुपये कमाए. नौवें नंबर पर सलमान खान की सिकंदर है फ्लॉप होने के बावजूद फिल्म ने पहले दिन 50 करोड़ कमाए थे. सारा क्रेडिट भाईजान को जाता है. दसवें नंबर अजित कुमार की 'विदामूयर्ची' रही इसने 48 करोड़ की ओपनिंग ली.

विक्की कौशल की छावा से कितनी पीछे?

धुरंधर से ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में विक्की कौशल की 'छावा' भी आगे रही. आईएमडीबी की लिस्ट में ये 11वें नंबर पर रही है. इसने पहले दिन 47 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 12वें नंबर पर 'अखंडा 2 तांडवम' का नाम आता है, इसने पहले दिन 43.80 करोड़ रुपये वसूले. 13वें नंबर पर 'डाकू महाराज' का नंबर आता है इसने 42.60 करोड़ रुपये पहले दिन कमाए थे. 14वें नंबर पर 'हिट: द थर्ड केस' है जिसमे 40.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. 15वें नंबर पर 'ठग लाइफ' है जिसने पहले दिन 40 करोड़ रुपये कमाए.

धुरंधर ने पहले दिन किया था कितना कलेक्शन?

ओपनिंग डे कलेक्शन में धुरंधर से आगे 'हाउसफुल 5' भी है. ये फिल्म 16वें नंबर पर है और इसने पहले दिन 39.80 करोड़ रुपये कमाए थे. अब 17वें नंबर पर बारी है आती है बॉक्स ऑफिस के चहेते 'धुरंधर' की. धुरंधर ने पहले दिन 38.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस तरह बेशक कमाई के मामले में धुरंधर शीर्ष पर पहुंच रही है, लेकिन ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में ये 16 फिल्मों से पीछे ही रहेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
2025 Indian Films Highest Opening Day Grossers, Dhurandhar Opening Day Collection, Coolie Opening Day Collection, Ranveer Singh, Akshaye Khanna
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com