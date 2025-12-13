ब्रश करने का सही टाइम क्या है? डॉक्टर ने बताया दिन में कितने बार और किस समय करना चाहिए

Brush Karne Ka Sahi Time Kya Hai: हम शरीर की सफाई पर तो ध्यान देते हैं लेकिन ओरल हेल्थ और ओरल केयर अक्सर भूला दिया जाता है. कुछ लोग सुबह उठकर जल्दबाजी में ब्रश कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि ओरल केयर कंप्लीट हो गया लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ इतना काफी नहीं है. एक्सपर्ट बताते हैं कि गम डिजीज से बचने के लिए और दांतों की सही देखभाल के लिए हर 12 घंटे के अंतराल में ब्रश करना चाहिए. डॉक्टर जुल्‍फ‍िकार हाफ‍िस (Dr. Zulfiqar Hafeez, Dental Services, AIMS, Faridabad) ने इस बारे में एनडीटीवी से बात की और सही जानकारी शेयर की है.

कौन सा समय ब्रश करने के लिए सही

24 घंटे में कौन सा समय ब्रश करने के लिए सही है? इस सवाल के जवाब में डॉ ने बताया कि अपने लास्ट मील के बाद यानी डिनर के बाद आपको ब्रश जरूर करना चाहिए. इसका कारण ये है कि रात में सलाइवा फ्लो काफी कम हो जाता है. सलाइवा मुंह को क्लीन करता है. थूक उस वक्त कम बनता है तो वॉशिंग इफेक्ट कम हो जाता है. ऐसे में फूड और प्लॉक मुंह में ही रह जाता है और वह दांतों को डैमेज करता है.

सुबह ब्रश करना कितना जरूरी?

डॉ ने बताया कि आपको हर 12 घंटे बाद ब्रश करना चाहिए. ऐसे में सुबह उठने के बाद ब्रश करना जरूरी है. 12 घंटे में प्लाक दोबारा बन जाता है. इससे मुंह में जम्स और बैक्टीरिया पनपने लगता है. बैक्टीरिया टॉक्सिन बनाते हैं. दांतों के ऊपर इस बैक्टिरिया की परत को ही प्लाक कहते हैं. ये टॉक्सिन्स बनाते हैं और दांतों को डैमेज करते हैं. अगर आपको इस प्लाक को दांतों से हटाना है तो हर 12 घंटे बाद ब्रश जरूर करें. इससे आप गम डिजीज से बच सकते हैं. और दांतों को सड़ने से रोका जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)