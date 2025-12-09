हल्दी और लौंग के साथ ये चीजें मिलाकर बना लें Herbal Tooth Powder, चमक जाएंगे दांत, मुंह से नहीं आएगी बदबू

How to Make Herbal Toothpowder at Home: आजकल, मसूड़ों की कमजोरी, दांतों में सेंसिटिविटी और मुंह की बदबू जैसी समस्याएं काफी आम हो गई हैं. इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आमतौर पर बाजार में उपलब्ध टूथपेस्ट का इस्तेमाल होता है. लेकिन इन्हें बनाने में ऐसे केमिकल्स का प्रयोग होता है जिससे समस्या कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में, प्राकृतिक और हर्बल समाधान अपनाना ही एक बेहतर विकल्प माना जाता है. इसी के चलते आज हम आपको घर पर ही घरेलू चीजों की मदद से एक हर्बल टूथपाउडर बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं. इसके इस्तेमाल से दांत में दर्द, सड़न, बदबू जैसी समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाएगा. इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पर ritualsancient नाम के हैंडल से वीडियो शेयर कर दी गई है.

हर्बल टूथपाउडर बनाने के लिए जरूरी सामग्री (Ingredients to Make Herbal Toothpowder)

धूप में सुखाई हुई अमरूद और नीम की पत्तियां

लौंग

हल्दी

दालचीनी

हिमालयन पिंक सॉल्ट

सरसों का तेल

घर पर ही हर्बल टूथपाउडर को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप नीम और अमरूद की पत्तियों को धूप में सुखाएं जब तक वे कुरकुरी और पूरी तरह सूखी न हो जाएं. इसके बाद लौंग, नीम की पत्तियां, अमरूद की पत्तियां, हल्दी, हिमालयन पिंक सॉल्ट और दालचीनी को धीमी आंच पर एक पैन में 2–3 मिनट तक सूखा भूनें ताकि बची हुई नमी निकल जाए और इनकी प्राकृतिक खुशबू आ जाए. इसके बाद इन्हें ठंडा होने दें. अब सभी सामग्री को बारीक पीसकर पाउडर बना लें और इसे एयरटाइट जार में स्टोर कर लें.

हर्बल टूथपाउडर को इस्तेमाल करने के लिए आप 1 चम्मच पाउडर में आधा चम्मच सरसों का तेल मिलाएं. फिर अपनी उंगली या ब्रश की मदद से हल्के हाथों से दांत साफ करें. ये आप रोजाना कर सकते हैं.

1. मसूड़े और दांतों की जड़ प्राकृतिक रूप से मजबूत होती है.

2. मुंह की बदबू और सड़न दूर होकर पूरे दिन फ्रेशनेस बनी रहती है.

3. दांत के दर्द और मसूड़ों की सूजन में राहत मिलती है.

4. दांतों को सफेद कर चमकदार बनाने में भी ये हर्बल टूथपाउडर मददगार होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.