किस विटामिन की कमी से दांत में ठंडा-गर्म लगता है? एक्सपर्ट से जानें क्यों उड़ने लगता है दांतों का रंग

How to maintain your oral hygiene: कोई लोगों की शिकायत होती है कि वे रोज ब्रश करते हैं, ओरल हेल्थ का ख्याल रखते हैं लेकिन बावजूद इसके उन्हें दांतों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कुछ लोग दांतों में ठंडा-गर्म लगने से परेशान रहते हैं, तो कई लोगों के दांतों का रंग उड़ने लगता है या दांत अचानक ट्रांसपेरेंट दिखने लगते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो बता दें कि ये केवल कैविटी या ब्रशिंग की गलती नहीं बल्कि शरीर में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी के चलते भी हो सकता है. इसे लेकर हार्वर्ड ट्रेन डॉक्टर आकांक्षा पांडे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं इस वीडियो में डॉक्टर ने क्या जानकारी दी है.

रात को सोने से पहले त्रिफला का पानी पीने से क्या होता है? डाइटिशियन ने बताया चेहरे और बालों से लेकर पूरे शरीर पर दिखेगा कैसा असर

क्या कहती हैं डॉक्टर?

डॉक्टर आकांक्षा पांडे के अनुसार, हमारे दांत ओडोन्टोब्लास्ट (Odontoblast) नाम की कोशिकाओं से बने होते हैं. ये कोशिकाएं शरीर में होने वाले हॉर्मोनल बदलावों पर तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं. यानी आपके हॉर्मोन जैसे ही असंतुलित होते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, थायराइड बदलता है या पोषक तत्व कम होते हैं, तो ओडोन्टोब्लास्ट प्रभावित हो जाते हैं और इसका असर सीधे दांतों पर दिखाई देता है.

इसे लेकर डॉक्टर कहती हैं, अगर आपको कुछ भी ठंडा या गर्म खाने पर दांतों में टीस का एहसास होता है, तेज झनझनाहट होती है, तो इसके पीछे विटामिन B12 और आयरन कमी जिम्मेदार हो सकती है. जब शरीर में विटामिन B12 और आयरन कम हो जाते हैं, तो दांतों को पोषण देने वाली कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं. इससे दांतों की बाहरी परत प्रभावित होती है और ठंडा-गर्म जल्दी लगने लगता है. अगर यह समस्या लगातार बनी रहे, तो एक बार अपने न्यूट्रिशन की जांच जरूर करें.

अगर आप नींद में दांत आपस में कचकचाते हैं, तो यह स्ट्रेस हॉर्मोन बढ़ने का संकेत हो सकता है. तनाव बढ़ने से जबड़े की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं और दांत घिसने लगते हैं. इस परेशानी को कम करने के लिए जितना सके स्ट्रेस कम करें. इसके लिए आप रोज थोड़ा समय निकालकर मेडिटेशन और योगा कर सकते हैं.

अगर आपके दांत अचानक हल्के, ट्रांसपेरेंट या कमजोर दिखने लगें, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रही है. यह भी हॉर्मोन और डाइजेशन से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है.

डॉक्टर आकांक्षा पांडे कहती हैं, रोजाना खाने में तिल शामिल करें

गुनगुने पानी में त्रिफला पाउडर मिलाकर रोज गरारे करें

साथ ही तिल के तेल से ऑयल पुलिंग करें

ये उपाय दांतों को मजबूत बनाने और हॉर्मोनल बैलेंस सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं. इससे आपको जल्द राहत मिल सकती है. हालांकि, अगर परेशानी लंबे समय तक बनी रहे, तो एक बार एक्सपर्ट से सलाह भी जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.