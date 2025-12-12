Ozempic भारत में हुई लॉन्च, Doctor से जानें इसके 3 बड़े फायदे

Ozempic medicine launched : भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्हें डायबिटीज है. यह आंकड़ा किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है. दुर्भाग्य से, हम चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े डायबिटीज़-अफेक्टेड देश हैं. इसके ऊपर, 13 करोड़ से ज़्यादा लोग प्री-डायबिटीज से जूझ रहे हैं और लगभग 25 करोड़ लोग मोटापे (Obesity) का शिकार हैं. यह सब देखते हुए, दवाइयों और इलाज में नए ऑप्शन की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी. और अब, डायबिटी के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है.

आ गई 'ओजेम्पिक' (Ozempic)

दुनिया भर में डायबिटीज़ के मरीज़ों के बीच सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा 'ओज़ेम्पिक' (Ozempic) अब भारत में लॉन्च हो गई है. इसे ग्लोबल हेल्थकेयर कंपनी 'नोवो नॉर्डिस्क' (Novo Nordisk) ने लॉन्च किया है.

Ozempic (ओजेम्पिक) एक इंजेक्शन है जो 'सेमाग्लूटाइड' (Semaglutide) नामक सॉल्ट पर आधारित है. लेकिन इसे ख़ास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि:

यह हफ़्ते में सिर्फ एक बार लेना पड़ता है. (Once-Weekly Injection)

यह सिर्फ शुगर ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वजन कम करने में भी बहुत असरदार है.

इसे टाइप 2 डायबिटीज़ वाले उन वयस्कों के लिए अप्रूव किया गया है जिनका शुगर डाइट और एक्सरसाइज़ से कंट्रोल नहीं हो रहा है.

Ozempic कैसे काम करती है?

Ozempic एक तरह की GLP-1 दवा है जो शरीर में कई तरह से काम करती है:

यह आपके खून में शुगर के लेवल को बेहतर ढंग से कंट्रोल करती है, जिससे आपका HbA1c (पिछले तीन महीने का औसत शुगर) लेवल तेज़ी से नीचे आता है.

यह आपके दिमाग के उन हिस्सों पर काम करती है जो भूख को कंट्रोल करते हैं. आसान भाषा में कहें तो, आपकी भूख कम हो जाती है, आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप कम खाते हैं.

कम खाने की वजह से, डायबिटीज़ के मरीज़ों को अच्छा-ख़ासा वजन कम करने में मदद मिलती है, जो उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारता है.

नोवो नॉर्डिस्क इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, विक्रांत श्रोत्रिय ने भी कहा है कि Ozempic का भारत आना एक बड़ा कदम है. यह दवा न सिर्फ़ शुगर कंट्रोल करती है, बल्कि दिल और किडनी की सुरक्षा भी करती है, और यह सब एक आसान-से इस्तेमाल होने वाले पेन डिवाइस से दिया जाता है.

Ozempic के 3 बड़े फायदे जो हर डायबिटिक को चाहिए

Ozempic को दुनिया भर में इतना पसंद किए जाने के पीछे इसके तीन मुख्य फायदे हैं जो इसे दूसरी पारम्परिक (Traditional) दवाइयों से अलग बनाते हैं:

जबरदस्त HbA1c कंट्रोल और वजन घटाना

अगर आपका HbA1c 7% या उससे ज़्यादा है, तो यह दवा आपके लिए बेहतरीन हो सकती है. यह तेज़ी से शुगर कम करती है और साथ ही वजन भी कम करती है.

दिल की सुरक्षा

लंबे समय से डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए दिल की बीमारी एक बड़ी चिंता होती है. यह दवा दिल के दौरे (Cardiovascular Events) के खतरे को कम करने में भी मददगार साबित हुई है.

किडनी को प्रोटेक्शन

यह दवा क्रॉनिक किडनी रोग (Chronic Kidney Disease) के बढ़ने से भी सुरक्षा देती है, जो डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए एक और बड़ी राहत है.

भारत में कितनी डोज उपलब्ध है?

Ozempic को पिछले 20 सालों की रिसर्च के बाद बनाया गया है और इसे हाल ही में WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) की 'Essential Medicines' की लिस्ट में भी शामिल किया गया है.

यह दवा अब भारत में 0.25 mg, 0.5 mg और 1 mg की डोज़ में FlexTouch® Pen नामक एक आसान-से इस्तेमाल होने वाले पेन डिवाइस के रूप में उपलब्ध है. सही डोज़ और ट्रीटमेंट प्लान के लिए, आपको हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

