ओह, तो स्किन पर इस वजह से होते हैं दाद...! जानें खुजली और दाद में अंतर और Ringworms से बचने के तरीके

अगर किसी को पहले से दाद है आप उसके संपर्क में आते हैं तो भी दाद हो सकता है.

Why Are There Ringworms On The Skin? क्या आपको आपकी त्वचा पर कभी गोल घेरे नजर आए हैं. जिनमें हल्का लालपन भी हो और उसमें खुजली भी हो रही हो. केवल इतना ही नहीं आप इन लाल घेरों को जितना खुजाएंगे ये घेरा और बढ़ता जाएगा. शरीर में कुछ और जगहों पर भी नजर आएगा. अगर ऐसा है तो समझिए कि आप रिंग वॉर्म के शिकार हो चुके हैं. ये इस बात का इशारा है कि आप त्वचा संबंधी एक संक्रमण से जूझ रहे हैं, जिसका उपचार करना जरूरी हो गया है क्योंकि गोल घेरे में हो रही खुजली आम खुजली नहीं है. इस तरह के निशान में होने वाली खुजली को दाद भी कहा जाता है.

क्या होता है दाद? (What Is Ringworm?)