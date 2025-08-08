बुमराह-स्टोक्स नहीं, माइकल वॉन ने इस खिलाड़ी को चुना IND vs ENG टेस्ट सीरीज का 'बेस्ट बॉलर'

Michael Vaughan on Best Bowler of IND vs ENG Test Series: ओवल टेस्ट के आखिरी दिन रोमांचक मुकाबले में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की कमाल की गेंदबाजी के दम पर भारत ने 6 रन से मैच अपने नाम किया. आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 34 रन चाहिए थे, जबकि भारत को जीत के लिए 4 विकेट चाहिए थे. सिराज ने पहले जेमी स्मिथ और उसके बाद जेमी ओवर्टन का शिकार कर भारत की उम्मीदें जगाई. इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग का स्टंप उखाड़ दिया. अंत में सिराज ने गस ऐटकिंसन का बोल्ड कर भारत की जीत पर मुहर लगाई. भारत की यह जीत सालों तक याद रखी जाएगी. बता दें, यह पहली बार है जब भारत ने विदेशी धरती पर हुई टेस्ट सीरीज के पांचवें मुकाबले में जीत दर्ज की है.

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज़ ने कई शानदार प्रदर्शन देखने को दिए. बल्लेबाज़ों से लेकर गेंदबाज़ों तक, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया. ऐसे में जब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन से पूछा गया कि इस पूरी सीरीज़ का सबसे बेहतरीन गेंदबाज़ कौन रहा, तो उन्होंने किसी इंग्लिश खिलाड़ी का नहीं, बल्कि भारत के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज का नाम लिया.

🤔 Who had the better series?

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rate Jofra Archer's return

🇮🇳 Did India deserve the draw?



Bumble and Michael Vaughan's England v India verdicts are in ⬇️ pic.twitter.com/PejBwStCoq — Stick to Cricket (@StickToCricket) August 7, 2025

सिराज ने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी शानदार लाइन-लेंथ और अनुशासन के साथ गेंदबाज़ी की, जिससे भारतीय टीम को अहम मौकों पर बढ़त मिली. सिराज की गति, स्विंग और आक्रामकता ने इंग्लैंड के कई प्रमुख बल्लेबाज़ों को परेशानी में डाला. गौरतलब है कि मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज़ में लगातार असरदार प्रदर्शन करते हुए कई बार शुरुआती ब्रेकथ्रू दिलवाए और मिडिल ऑर्डर को भी जल्दी समेटा. उन्होंने न सिर्फ विकेट लिए, बल्कि दबाव भी बनाए रखा, जिससे दूसरे गेंदबाज़ों को भी फायदा मिला.