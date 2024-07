हेपेटाइटिस क्या है, क्यों होता है? जानें इसके कारण, लक्षण, रोकथाम के उपाय और इलाज

What is hepatitis: मौजूदा दौर में हेल्थ सेक्टर के लिए हेपेटाइटिस की बीमारी बढ़ती चुनौती के रूप में देखी जा रही है. आधुनिक और अनियमित जीवनशैली में गलत खानपान और लिवर की सही देखभाल नहीं होने से हेपेटाइटिस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़त दर्ज की जा रही है. वायरस (वायरल हेपेटाइटिस) के कारण होने वाली यह बीमारी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अपनी चपेट में ले रहा है. आम तौर पर इलाज से ठीक हो जाने वाली ये बीमारी कभी-कभी लापरवाही या इलाज में देरी के चलते बेहद गंभीर और जानलेवा भी हो जाती है. आइए हेपटाइटिस की बीमारी, इसके कारण, लक्षण, परीक्षण और इलाज के बारे में जानते हैं. इसके साथ ही यह भी जानते हैं कि किन सावधानियों को अपनाने से हेपेटाइटिस की रोकथाम की जा सकती है.



हेपेटाइटिस क्या है? (What is hepatitis)



हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो लिवर में सूजन पैदा करती है और उसे नुकसान पहुंचाती है. हेपेटाइटिस लिवर के कामकाज को प्रभावित करता है. इसमें प्रोटीन बनाना और ब्लड को साफ करना शामिल है.

हेपेटाइटिस क्यों होता है? (What causes hepatitis)



हेपेटाइटिस अक्सर वायरल संक्रमण के कारण होता है. पहले से संक्रमित किसी व्यक्ति से सीधा संपर्क, गंदा भोजन, पानी या बर्फ का इस्तेमाल करने से संक्रमण फैल सकता है. हेपेटाइटिस का संक्रमण मां से उसके बच्चे में फैल सकता है. अधपका मांसाहार, संक्रमण वाले इलाके की यात्रा, नशीली दवाओं के इंजेक्शन, जेल या राहत शिविर जैसी परिस्थिति में रहने से भी इसका खतरा होता है.



हेपेटाइटिस के प्रकार क्या हैं?



वायरस (वायरल हेपेटाइटिस) के कारण होने वाला हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है. ये हैं:



हेपेटाइटिस ए - एक ऐसी बीमारी है जो कुछ हफ्तों से लेकर 6 महीने तक रह सकती है.

हेपेटाइटिस बी - एक गंभीर संक्रमण है जो लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है.

हेपेटाइटिस सी - एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आसानी से संभव है.

हेपेटाइटिस डी - एक ऐसी बीमारी है जो केवल हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लोगों को प्रभावित करती है.

हेपेटाइटिस ई - एक अल्पकालिक बीमारी है जो गर्भवती महिलाओं में गंभीर हो सकती है.



इसके अलावा हेपेटाइटिस के अन्य प्रकार भी हैं जो संक्रामक नहीं हैं. इनमें ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस शामिल हैं. अगर मरीज को एक प्रकार का हेपेटाइटिस हो गया हो तो दूसरे प्रकार का हेपेटाइटिस होने से नहीं रोका जा सकता है.

हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं?(What causes hepatitis?)



हेपेटाइटिस के हल्के से लेकर बहुत गंभीर लक्षण हो सकते हैं. हालांकि, हेपेटाइटिस में दूसरी वायरल बीमारियों की तरह लक्षण दिखता है. हेपेटाइटिस के अलग-अलग प्रकार के आधार पर लक्षणों में पीलिया यानी स्किन और आंखों का पीला पड़ना, थकान, मतली और भूख न लगना, पेट में दर्द, जोड़ों का दर्द, बुखार, मिट्टी के रंग का मल और गहरे रंग का मूत्र शामिल हो सकते हैं. हालांकि,कई बार बिना किसी लक्षण के भी हेपेटाइटिस हो सकता है.



हेपेटाइटिस की रोकथाम कैसे करें? (How to prevent hepatitis?)



कुछ जरूरी सावधानियों को अपनाकर हम हेपेटाइटिस के संक्रमण से बच सकते हैं. साथ ही उसे फैलने से भी रोक सकते हैं. इनमें अपने आसपास स्वच्छता यानी साफ-सफाई रखने, खाने से पहले और बाद में, शौचालय के इस्तेमाल के बाद साबुन और पानी से हाथ धोने, हेपेटाइटिस का टीका लगवाने और ऐसे इलाकों की यात्रा में सावधान रहने जहां बीमारी फैली हो वगैरह शामिल हैं.



हेपेटाइटिस का इलाज क्या है?



हेपेटाइटिस ए आपको बहुत बीमार कर सकता है. हालांकि, यह लंबे समय तक नहीं रहता.ज्यादातर संक्रमित लोग जल्दी बेहतर हो जाते हैं. डॉक्टर्स मरीज से लक्षणों के बारे में बातें करने के बाद ब्लड टेस्ट के जरिए इसका पता लगाते हैं. उसके बाद जरूरी दवाएं और परहेज वगैरह की सलाह देते हैं.

