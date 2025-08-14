शोले डायरेक्टर की 17 साल छोटी वाइफ की 10 तस्वीरें, कभी कहलाई थीं होम ब्रेकर

शोले को 50 साल पूरे होने में एक दिन बाकी है. 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था. जबकि अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमजद खान और जया बच्चन जैसे दिग्गज सितारे नजर आए थे. लेकिन क्या आप इस फिल्म को लेकर चर्चा में रहने वाले डायरेक्टर रमेश सिप्पी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, जिसकी चर्चा हाल ही में खूब सुनने को मिली. यह तब हुआ जब 17 साल बड़े डायरेक्टर से शादी करने पर मिले घर तोड़ने वाली कहे जाने पर रमेश सिप्पी की वाइफ किरण जुनेजा ने रिएक्शन दिया और पति के साथ अपने रिश्ते पर बात की.

डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने किरन से शादी से पहले गीता सिप्पी से शादी की थी और उनके तीन बच्चे थे.

लेकिन जब फिल्ममेकर 17 साल छोटी किरन से मिले तो उन्हें पहली नजर में उनसे प्यार हो गया और वह अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए.

ऐसा होते ही लोगों ने एक्ट्रेस किरण को घर तोड़ने वाली का टैग दे दिया, जिस पर हाल ही में लहरें रेट्रो को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि तलाक नहीं हुआ था. लेकिन रमेश सिप्पी और गीता (पहली पत्नी) के बीच इसे लेकर अंडरस्टैंडिंग थी.

किरन जुनेजा ने कहा, नहीं डिवोर्स नही हुआ था. लेकिन एक समझ थी, और कोई सेपरेशन नहीं था. क्योंकि रोहन बहुत छोटा था, उसका फाइनल ईयर था और वे उसकी ज़िंदगी में कोई खलल नहीं डालना चाहते थे..."

होम ब्रेकर के मिले टैग पर एक्ट्रेस ने कहा, "देखिए, अगर मैं घर तोड़ने वाली होती, तो शादी मुझे परेशान करती, लेकिन मैं उनकी स्थिति पहले से जानती थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने उनका घर तोड़ा. इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, और यह कभी चिंता का विषय नहीं रहा.

आगे उन्होंने कहा, मैं अपनी उम्र में बहुत मैच्योर थी. लेकिन मेरी उम्र के लड़कों के साथ मैं मानसिक रूप से कभी तालमेल नहीं बिठा पाती. इसलिए हां, वह मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, न ही इसका मेरे ऊपर कोई असर पड़ा."

किरन जुनेजा ने यह भी बताया कि उन्हें रमेश सिप्पी से प्यार क्यों हुआ. उन्होंने कहा, उनकी विनम्रता ने उन्हें उनकी ओर आकर्षित किया. सफलता के बावजूद, वह सभी से उसी सम्मान से बात करते थे, जिसने उनका दिल जीत लिया. मैंने शुरुआती सफलता के बाद लोगों को बदलते देखा था, लेकिन जब उन्होंने रमेश के जमीनी स्वभाव और महिलाओं के प्रति सम्मान को देखा, तो उन्हें उनसे प्यार हो गया.

रमेश और किरण की शादी 1991 में हुई, जब रमेश की उम्र 44 और किरण 27 साल की थीं. दोनों के बीच 17 साल की उम्र का अंतर है. कपल के कोई बच्चे नही हैं.

उन्होंने 1984 में इंडो-इटालियन फिल्म "शाहीन" से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. वहीं टीवी पर उनके रोल खासकर "बुनियाद" में वीरावाली और "महाभारत" में गंगा के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर किया.

किरण और रमेश की मुलाकात "बुनियाद" के सेट पर हुई, जहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई और चार साल के रिश्ते के बाद शादी में बदल गई.