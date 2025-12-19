क्या है कोडिन, क्यों लग जाती है इसकी लत, ओवरडोज से होती हैं क्या समस्या और क्या है रिस्क फैक्टर

What Is Codeine: उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) करोड़ों रुपये के कोडिन-आधारित कफ सिरप डायवर्जन रैकेट की जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसमें तीन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्मों को आरोपी बनाया गया है, जिन पर तस्करों को बड़ी मात्रा में अवैध सप्लाई करने में मदद करने का आरोप है. इस बीच आइए जानते हैं कि कोडिन क्या है, इसके साइड इफेक्ट और जोखिम क्या हैं.

कोडीन क्या है? (What Is Codeine?)

कोडीन एक ओपिएट है जिसे आमतौर पर हल्के से मध्यम दर्द से राहत देने के लिए तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब ओवर-द-काउंटर दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या वे पर्याप्त असरदार नहीं होतीं. इसका इस्तेमाल दस्त को मैनेज करने और खांसी को दबाने के लिए भी किया जा सकता है, हालांकि खांसी से राहत के लिए इसकी प्रभावकारिता को साबित करने के लिए वैज्ञानिक सबूतों की कमी है.

कोडीन की लत (Codeine addiction)

कोडीन का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन दवा के रूप में भी किया जाता है, जिसमें सबसे लोकप्रिय कॉम्बिनेशन कोडीन/एसिटामिनोफेन (Panadeine Forte®, Vopac®, और Tylenol® #3) है. अन्य सामान्य कॉम्बिनेशन में कोडीन/आइबुप्रोफेन (Nurofen Plus®, Solpadeine®) और कोडीन/एस्पिरिन (Aspalgin®) शामिल हैं. कोडीन के कुछ स्ट्रीट नाम स्कूलबॉय, कैप्टन कोडी और लीन हैं.

कोडीन टैबलेट (तुरंत या नियंत्रित-रिलीज़), ओरल लिक्विड और इंजेक्शन वाले सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध है.

यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) में मौजूद ओपिओइड रिसेप्टर्स से जुड़ता है, जिससे शरीर और दिमाग के बीच दर्द के संकेतों के ट्रांसमिशन में रुकावट आती है. हालांकि इससे दर्द से राहत मिलती है, लेकिन कोडीन डोपामाइन के स्तर को बढ़ाकर यूफोरिया भी पैदा कर सकता है, जिससे इसकी लत लगने की संभावना बढ़ जाती है.

ये भी पढ़ें: खांसी की दवा के अलावा इन दवाओं का भी लोग करते हैं नशे के लिए इस्तेमाल, क्या है Drug Abuse

कोडीन के साइड इफेक्ट्स (Side effects of codeine)

सिरदर्द

चक्कर आना

दस्त

पेट दर्द

मतली और उल्टी

भूख कम लगना

सांस लेने में दिक्कत

दौरे पड़ना

त्वचा में खुजली

मुंह सूखना

धुंधला दिखना

थकान

मांसपेशियों में अकड़न

लो ब्लड प्रेशर

दिल की धड़कन में बदलाव

पेशाब करने में दिक्कत

इसके अलावा, लंबे समय तक कोडीन के इस्तेमाल से इन चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है:

सहनशीलता

निर्भरता

लत

कोडीन का ओवरडोज (Codeine overdose)

पेट और आंतों की समस्याएं

लिवर और किडनी को नुकसान

सांस लेने में दिक्कत

अगर आपको कोई साइड इफेक्ट होता है (जिनका ऊपर ज़िक्र नहीं किया गया है), तो अपने डॉक्टर को बताएं. गंभीर साइड इफेक्ट्स, जैसे सांस लेने में दिक्कत होने पर, तुरंत मेडिकल मदद लें.

क्या कोडीन की लत लग सकती है?

एक अपेक्षाकृत कमजोर ओपिओइड होने के बावजूद, कोडीन की लत लग सकती है. ज़्यादातर ओपिओइड्स—मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, और फेंटानिल—की तरह, इसे भी इसके दुरुपयोग, निर्भरता और लत की ज़्यादा संभावना के कारण शेड्यूल II नियंत्रित पदार्थ (Schedule II controlled substance) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इसका मतलब है कि इसे केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही लिया जा सकता है, चाहे इसका इस्तेमाल दर्द कम करने या खांसी दबाने के लिए किया जाए.

कोडीन न सिर्फ खुशी और आराम का एहसास कराता है, बल्कि यह ओपिओइड रिसेप्टर्स के उत्पादन को भी बढ़ाता है. ऐसे में, लोगों के लिए इस दवा की ज्यादा मात्रा लेना आम बात है, खासकर जब उन्हें इसकी आदत हो जाती है. यह कोडीन का दुरुपयोग है, जिससे कोडीन की लत और ओवरडोज का खतरा काफी बढ़ जाता है.

कोडीन दुरुपयोग के आंकड़े

2021 में, 12 साल से ज़्यादा उम्र के प्रिस्क्रिप्शन पेन रिलीवर का गलत इस्तेमाल करने वालों में से 26.4% (2.3 मिलियन) ने खास तौर पर कोडीन प्रोडक्ट्स का गलत इस्तेमाल किया, जिससे कोडीन संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरा सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जाने वाला प्रिस्क्रिप्शन पेनकिलर बन गया.

2021 में कोडीन और अन्य प्राकृतिक और सेमी-सिंथेटिक ओपिओइड से जुड़े ड्रग ओवरडोज से 11,700 से ज़्यादा अमेरिकियों की जान चली गई.

2020 में, एसिटामिनोफेन/कोडीन संयुक्त राज्य अमेरिका में 187वीं सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा थी, जिसमें 1.3 मिलियन से ज़्यादा मरीज़ों को लगभग 2.8 मिलियन प्रिस्क्रिप्शन जारी किए गए थे.

कोडीन जैसे ओपिओइड 72% ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में शामिल होते हैं.

कोडीन की लत के लक्षण

अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को कोडीन छोड़ने के बाद ओपिओइड की तीव्र लालसा, अनिद्रा, फ्लू जैसे लक्षण और अन्य विड्रॉल लक्षण होते हैं, तो इसे कोडीन पर निर्भरता का संकेत मानें और डॉक्टर की मदद लें.

ओपिओइड विड्रॉल लक्षणों के अलावा, कुछ शारीरिक लक्षण जो कोडीन के गलत इस्तेमाल और लत का संकेत दे सकते हैं, उनमें शामिल हैं:

मांसपेशियों में ऐंठन

त्वचा पर चकत्ते और खुजली

दौरे

सांस लेने में दिक्कत

चक्कर आना

कब्ज

बेहोशी

भूख न लगना

वजन कम होना

आंखों की पुतलियां सिकुड़ना

शारीरिक लक्षणों के अलावा, कोडीन के आदी लोगों को बार-बार मूड में बदलाव, डिप्रेशन, एंग्जायटी, मतिभ्रम और इसी तरह के मनोवैज्ञानिक लक्षण भी हो सकते हैं.

कोडीन ओवरडोज के जोखिम (Risks of codeine overdose)

हालांकि कोडीन कई अन्य ओपिओइड्स की तुलना में कम शक्तिशाली है, फिर भी यह संभावित रूप से जानलेवा ओवरडोज़ का कारण बन सकता है. खासकर अगर आप दवा का दुरुपयोग करते हैं या कुछ समय तक परहेज के बाद इसे लेते हैं, यानी दोबारा लत लग जाती है. कभी-कभी, गलती से ली गई एक अतिरिक्त खुराक भी ओवरडोज़ के लिए काफी हो सकती है. इस कारण से, आपको हमेशा अपने कोडीन सेवन पर ध्यान से नज़र रखनी चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)