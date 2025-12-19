खांसी की दवा के अलावा इन दवाओं का भी लोग करते हैं नशे के लिए इस्तेमाल, क्या है Drug Abuse

Drug Abuse: जब भी नशे की बात होती है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में गांजा, हेरोइन या कोकीन जैसी स्ट्रीट ड्रग्स की तस्वीर आती है. लेकिन सच्चाई यह है कि नशे का खतरा सिर्फ़ गैर-कानूनी ड्रग्स तक सीमित नहीं है. घर में रखी कई आम दवाइयां, अगर गलत तरीके से या बिना डॉक्टर की सलाह के ली जाएं, तो वही असर कर सकती हैं जो खतरनाक नशे करते हैं.

आज अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में ओवर-द-काउंटर (OTC) और प्रिस्क्रिप्शन दवाएं सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स बन चुकी हैं. सही मात्रा और सही सलाह में ली जाएं तो ये दवाएं इलाज में मदद करती हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल करने पर ये लत, गंभीर साइड इफेक्ट और जानलेवा जोखिम पैदा कर सकती हैं.

एंग्जाइटी और नींद की दवाइयां

Phenobarbital, Xanax, Valium और Clonazepam जैसी दवाएं आमतौर पर एंग्जाइटी , नींद की समस्या और दौरे में दी जाती हैं. ये दवाएं दिमाग को शांत करती हैं, लेकिन यही वजह है कि इन पर जल्दी निर्भरता बन जाती है.

ज़्यादा मात्रा में लेने से सांस धीमी पड़ सकती है, बेहोशी आ सकती है और गंभीर लत लग सकती है. सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन दवाओं को अचानक बंद करना जानलेवा हो सकता है.

नींद की गोलियां

Zolpidem (Ambien), Lunesta और Sonata जैसी दवाएं नींद लाने में मदद करती हैं. शुरुआत में ये असरदार लगती हैं, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर व्यक्ति इनके बिना सो ही नहीं पाता.

डॉक्टरों का कहना है कि नींद की समस्या में दवाओं के बजाय स्लीप हाइजीन यानी सही सोने-जागने की दिनचर्या, स्क्रीन टाइम कम करना और कैफीन से दूरी ज़्यादा सुरक्षित उपाय हैं.

पेनकिलर

Morphine, Codeine, Oxycodone (OxyContin, Percocet) और Vicodin जैसी दवाएं तेज दर्द में दी जाती हैं. ये दवाएं दर्द तो कम करती हैं, लेकिन दिमाग में नशे जैसा असर भी पैदा करती हैं.

इनका गलत इस्तेमाल कब्ज, सांस रुकना, बेहोशी और ओवरडोज़ का कारण बन सकता है. कुछ लोग इन्हें सूंघकर या इंजेक्ट करके लेते हैं, जिससे मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

फोकस और एनर्जी की दवाएं

Adderall, Ritalin और Methylphenidate जैसी ADHD दवाओं का गलत इस्तेमाल आजकल युवाओं में बढ़ रहा है. इन्हें फोकस बढ़ाने, देर तक जागने या वजन घटाने के लिए लिया जाता है. ज़्यादा डोज से दिल की धड़कन बिगड़ सकती है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है.

OTC दवाएं भी पूरी तरह सेफ नहीं

कफ सिरप में मौजूद Dextromethorphan (DXM) और सर्दी की दवाओं में पाया जाने वाला Pseudoephedrine भी नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है. खासतौर पर टीनएजर्स में यह एक गंभीर और बढ़ता खतरा बन चुका है, क्योंकि ये दवाएं आसानी से घर में मिल जाती हैं.

ड्रग एब्यूज से कैसे बचें?

दवाएं कभी किसी से शेयर न करें

बिना डॉक्टर की सलाह दवा न लें

घर की मेडिसिन कैबिनेट रेगुलर साफ करें

बच्चों और एडल्ट्स से खुलकर बात करें

व्यवहार, नींद और आदतों में बदलाव पर ध्यान दें

