Vitamin E Food Sources: विटामिन ई की कमी स्किन को कर सकती है खराब, इन लक्षणों से पहचानें और जानें दूर करने के उपाय

लो फैट वाली डाइट में विटामिन ई की कमी होती है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल इस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत हैं. वसा के साथ मिलने पर विटामिन ई सबसे अच्छा अवशोषित होता है. इसकी कमी उन बीमारियों के कारण भी हो सकती है जो वसा के अवशोषण को कम करती हैं (जैसे कि कुछ लीवर विकार, पित्ताशय की थैली की बीमारियां, अग्नाशयशोथ और सिस्टिक फाइब्रोसिस)

क्योंकि विटामिन ई एक वसा में घुलनशील अणु है, अगर आप वसा के अवशोषण को रोकने वाले विकारों से पीड़ित हैं, तो आपके शरीर के लिए विटामिन ई का हेल्दी लेवल बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.

विटामिन ई की कमी के लक्षण क्या हैं? | What Are The Symptoms Of Vitamin E deficiency?

मांसपेशियों में कमजोरी, सुन्न होना और संतुलन में परेशानी विटामिन ई की कमी के सबसे आम लक्षण हैं. हेल्दी इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए विटामिन ई जरूरी है. बार-बार सर्दी लगना, साथ ही घाव जो धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं, ये संकेत हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है. विटामिन ई की कमी आपके रेटिना को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है. याद रखें, विटामिन ई की कमी को लंबे समय तक अनियंत्रित रहने पर इलाज करना कठिन होता है. इसलिए लक्षणों का अनुभव होने पर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है.

विटामिन ई की कमी को कैसे दूर करें? | How To Overcome Vitamin E Deficiency?

विटामिन ई आपकी कोशिकाओं को पोषक तत्व प्रदान करने के अलावा आपके शरीर को हेल्दी रखता है. विटामिन ई की कमी का इलाज करने वालों के लिए बादाम, एवोकैडो, पत्तेदार हरी सब्जियां, और कई जामुन और बीज जैसे विटामिन ई से भरपूर डाइट लेना जरूरी है.

अपनी डेली डाइट में विटामिन ई से भरपूर फूड्स को शामिल करने के अलावा, विटामिन ई सप्लीमेंट को भी शामिल किया जा सकता है. अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो आपके शरीर को विटामिन ई की मात्रा की जरूरत अलग-अलग होती है. आपके शरीर को कितना विटामिन ई चाहिए, इस बारे में अधिक जानने के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करें.

