What Not To Drink Empty Stomach: खाली पेट अनजाने में भी नहीं पीना चाहिए जूस, नहीं तो हो सकती हैं ये 5 दिक्कतें

खाली पेट जूस पीने से पाचन और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

खास बातें कई लोग सुबह खाली पेट फलों का जूस पी लेते हैं.

ये सेहत के नजरिए से नुकसानदायक साबित हो सकता है.

खाली पेट जूस पीने से एसिडिटी होने की बहुत अधिक संभावना होती है.

What Not To Drink On An Empty Stomach: फलों के फायदे तो हम सभी जानते हैं. ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर फ्रेश फ्रूट्स को सेहत का खजाना माना जाता है. वेट लॉस डाइट फॉलो कर रहे लोग भी फलों का सेवन करते हैं. इन फलों के बने ताजा जूस भी सेहत से भरपूर होते हैं और हमारे शरीर के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि फलों के जूस को पीने का सही समय क्या है. कई लोग सुबह खाली पेट फलों का जूस पी लेते हैं ये सेहत के नजरिए से नुकसानदायक साबित हो सकता है.