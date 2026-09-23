Fenugreek Water Benefits: क्या सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना सच में कब्ज, गैस, बढ़े हुए वजन और ब्लड शुगर जैसी समस्याओं में फायदा पहुंचा सकता है? यूनानी विशेषज्ञ डॉ. सैयद अहमद खान बताते हैं कि मेथी दाना शरीर को कैसे फायदा पहुंचाता है, इसे पीने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

हमारे किचन के मसालों के डिब्बे में मौजूद पीला मेथी दाना दिखने में जितना साधारण लगता है, सेहत के लिए यह उतना ही चमत्कारी है. सदियों पुरानी यूनानी चिकित्सा में मेथी को कई बीमारियों की अचूक दवा माना गया है. आजकल की खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के चलते पेट की गैस, कब्ज, बढ़ता वजन और डायबिटीज आम समस्याएं बन चुकी हैं. ऐसे में सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना कितना फायदेमंद है और इसे लेने का सही तरीका क्या है, इस बारे में हमने बात की सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के यूनानी विभाग के पूर्व प्रमुख डॉ. सैयद अहमद खान से.

डॉ. खान बताते हैं कि यूनानी तिब्ब में मेथी को 'हुलबा' कहा जाता है. यह शरीर के अंदर जमे टॉक्सिन्स (विषाक्त पदार्थों) को बाहर निकालने और पाचन तंत्र को नई ताकत देने में बेहद मददगार है. अगर इसे सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए, तो कई पुरानी बीमारियों पर बिना किसी साइड इफेक्ट के काबू पाया जा सकता है.

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मेथी का पानी तैयार करने का सही तरीका

डॉ. सैयद अहमद खान के मुताबिक, अक्सर लोग मेथी का पानी बनाते वक्त गलतियां करते हैं जिससे इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता. इसे बनाने का सबसे सही तरीका यह है:

रात को सोने से पहले एक गिलास शीशे या मिट्टी के बर्तन में साफ पानी लें. उसमें एक छोटा चम्मच (लगभग 5 से 7 ग्राम) मेथी दाना डालकर भिगो दें. पूरी रात मेथी के तमाम एक्टिव तत्व पानी में अच्छी तरह घुल जाते हैं. सुबह उठकर इस पानी को हल्का सा गुनगुना कर लें और घूंट-घूंट करके खाली पेट पिएं. पानी पीने के बाद नीचे बचे हुए मेथी के दानों को फेंके नहीं, बल्कि धीरे-धीरे चबाकर खा जाएं. शुरुआत में इसका स्वाद थोडा कड़वा जरूर लगेगा, पर कुछ ही दिनों में आदत बन जाती है.

पेट और आंतों की बीमारियों में रामबाण

डॉ. खान के अनुसार, यूनानी चिकित्सा मानती है कि इंसान की 80 फीसदी बीमारियों की शुरुआत कमजोर हाजमे और पेट की खराबी से होती है. पुरानी कब्ज से छुटकारा: मेथी के पानी में घुलनशील फाइबर (म्यूसिलेज) की मात्रा भरपूर होती है. यह आंतों की अंदरूनी सफाई करता है और मल को नरम बनाकर पुरानी से पुरानी कब्ज से राहत दिलाता है. गैस और एसिडिटी का खात्मा: जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, खट्टी डकारें या सीने में जलन महसूस होती है, उनके लिए यह पानी बहुत फायदेमंद है. यह पेट के बढ़े हुए एसिड को शांत करता है. आंतों की सूजन: अगर पेट में मरोड़ या आंतों में किसी तरह की सूजन की समस्या है, तो मेथी का यह काढ़ा आंतों की लाइनिंग को ठंडक और आराम पहुंचाता है.

डायबिटीज के मरीजों के लिए कुदरती तोहफा

डॉ. सैयद अहमद खान बताते हैं कि शुगर के मरीजों के लिए मेथी दाना किसी वरदान से कम नहीं है. मेथी में '4-हाइड्रॉक्सीआइसोल्यूसीन' नाम का खास अमीनो एसिड पाया जाता है, जो शरीर में इंसुलिन के निर्माण और उसके असर को बेहतर बनाता है.

यह आंतों में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के सोखने की रफ्तार को धीमा कर देता है, जिससे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ती.

नियमित रूप से इसका सेवन करने पर खाली पेट की शुगर और तीन महीने वाली जांच (HbA1c) का स्तर धीरे-धीरे सामान्य होने लगता है.

वजन घटाने और पेट की चर्बी कम करने में मददगार

आजकल हर कोई बढ़ते वजन और पेट पर लटकती चर्बी से परेशान है.

मेथी का पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे जमा फैट बर्न होने में मदद मिलती है.

इसका फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे दिनभर बार-बार बेवजह खाने की तलब (क्रेविंग) नहीं होती.

यह शरीर में फालतू पानी के जमाव (वाटर रिटेंशन) को भी कम करता है.

कोलेस्ट्रॉल घटाकर दिल को रखे सुरक्षित

खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल नसों की दीवारों पर चिपककर ब्लॉकेज बनाता है. डॉ. खान बताते हैं कि मेथी में पाए जाने वाले सैपोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करते हैं.

यह खून के गाढ़ेपन को कम करके नसों में रक्त प्रवाह को सुगम बनाता है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और बीपी भी नियंत्रित रहता है.

किन लोगों को बरतनी चाहिए सावधानी?

डॉ. सैयद अहमद खान ने यह भी सलाह दी कि किसी भी प्राकृतिक औषधि का उपयोग समझदारी से करना चाहिए:

गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना नियमित रूप से इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

जिनकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म है, वे शुरुआत में आधा चम्मच मेथी दाने से ही शुरुआत करें.

जो मरीज पहले से ही शुगर की तेज दवाइयां या इंसुलिन ले रहे हैं, वे अपनी शुगर की नियमित जांच करते रहें क्योंकि मेथी ब्लड शुगर को तेजी से कम करती है.

मेथी का पानी कितने दिन तक पीना चाहिए?

इसमें एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर बताएं कि किसी भी घरेलू उपाय का लंबे समय तक नियमित सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

डॉक्टर की राय में, गोलियों के पीछे भागने से पहले हमें अपनी रसोई में मौजूद इन असरदार यूनानी नुस्खों को मौका देना चाहिए. नियमित रूप से मेथी का पानी पीने से कुछ ही हफ्तों में शरीर हल्का, ऊर्जावान और सेहतमंद महसूस होने लगता है.

एक्सपर्ट के बारे में:

डॉ. सैयद अहमद खान (Dr. Syed Ahmed Khan) नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित सफदरजंग अस्पताल में यूनानी विभाग के पूर्व प्रमुख (Ex Head of Unani Department) हैं. वे एक वरिष्ठ यूनानी विशेषज्ञ और शोधकर्ता हैं, जिन्हें पारंपरिक यूनानी चिकित्सा, प्राकृतिक जड़ी-बूटियों और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के इलाज में दशकों का लंबा चिकित्सीय अनुभव प्राप्त है.