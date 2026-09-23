क्या आपकी पेशाब की धार कमजोर हो गई है? यह चुपचाप किडनी को पहुंचा सकती है नुकसान

Kidney Damage Warning Signs: पेशाब का रास्ता रुकना केवल यूरिन से जुड़ी समस्या नहीं है. कई मामलों में यह धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और मरीज को लंबे समय तक दर्द भी महसूस नहीं होता. विशेषज्ञ बताते हैं कि पेशाब की धार कमजोर होना, बार-बार पेशाब आना या मूत्राशय पूरी तरह खाली न होने का एहसास ऐसे संकेत हो सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

किडनी की बीमारी को अक्सर दर्द या पेशाब में परेशानी जैसे लक्षणों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. कई मामलों में पेशाब के रास्ते में रुकावट धीरे-धीरे बढ़ती रहती है और मरीज को लंबे समय तक कोई खास दर्द महसूस नहीं होता. इस दौरान किडनी पर दबाव बढ़ता रहता है और समय पर इलाज नहीं मिलने पर उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है.

क्या बिना दर्द के भी किडनी खराब हो सकती है? हां, विशेषज्ञों के अनुसार कुछ मामलों में पेशाब की रुकावट धीरे-धीरे विकसित होती है. ऐसे में किडनी पर दबाव बढ़ता रहता है लेकिन लंबे समय तक दर्द नहीं होता. इसलिए केवल दर्द न होने का मतलब यह नहीं है कि किडनी पूरी तरह स्वस्थ है.

पेशाब का रास्ता रुकने से किडनी को कैसे नुकसान पहुंचता है?

गंगाराम अस्पताल के सीनियर यूरोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन डॉ. अश्विन माल्या के अनुसार, पेशाब का सामान्य प्रवाह किडनी से मूत्रवाहिनी (यूरेटर) होते हुए मूत्राशय और फिर शरीर के बाहर जाता है. इस रास्ते में कहीं भी रुकावट आने पर पेशाब का प्रवाह बाधित हो सकता है. यदि यह रुकावट बनी रहती है तो पेशाब ऊपर की ओर जमा होने लगता है और किडनी के अंदर दबाव बढ़ सकता है. लंबे समय तक यह स्थिति रहने पर किडनी के ऊतकों को नुकसान पहुंचने और उसकी कार्यक्षमता कम होने का खतरा रहता है.

पेशाब की रुकावट के सबसे आम कारण क्या हैं?

डॉ. माल्या बताते हैं कि पेशाब के रास्ते में रुकावट के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं. पुरुषों में बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि एक प्रमुख कारण हो सकती है. उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट का आकार बढ़ने पर मूत्रमार्ग पर दबाव पड़ सकता है और पेशाब पूरी तरह बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है.

Also Read: पत्नी की दोनों किडनियां हो गई थीं खराब, पति ने अपनी किडनी देकर बचाई जान

इसके अलावा किडनी या यूरेटर में पथरी, मूत्रमार्ग में संकुचन, संक्रमण, कुछ प्रकार के ट्यूमर या आसपास के अंगों की समस्या भी पेशाब के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है. कुछ मरीजों में मूत्राशय की कार्यक्षमता से जुड़ी समस्या के कारण भी पेशाब पूरी तरह खाली नहीं हो पाता.

पेशाब की रुकावट के ये संकेत बिल्कुल नजरअंदाज न करें ✅ पेशाब की धार कमजोर होना ✅ पेशाब शुरू करने में कठिनाई ✅ बार-बार पेशाब आना ✅ रात में कई बार पेशाब के लिए उठना ✅ पेशाब के बाद भी ब्लैडर भरा लगना ✅ पेशाब में खून दिखना ✅ बार-बार यूरिन इंफेक्शन होना ✅ पेशाब की मात्रा में अचानक बदलाव

क्या बिना दर्द के भी किडनी खराब हो सकती है?

किडनी में रुकावट हमेशा तेज दर्द के साथ सामने आए, यह जरूरी नहीं है. खासकर जब रुकावट धीरे-धीरे विकसित हो रही हो, तो शरीर कई बार इसके प्रति स्पष्ट संकेत नहीं देता. ऐसे में मरीज को केवल बार-बार पेशाब आना, पेशाब की धार कमजोर होना, पेशाब शुरू करने में परेशानी, पेशाब करने के बाद भी मूत्राशय भरा हुआ महसूस होना या रात में कई बार पेशाब के लिए उठना जैसे लक्षण हो सकते हैं.

कई बार समस्या की पहचान किसी अन्य जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड या रक्त जांच में होती है. इसलिए लगातार पेशाब संबंधी बदलाव को केवल उम्र का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Also Read: बिना दवा के BP कंट्रोल करना है? रोज की इन आदतों से मिलेगा फायदा

हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है और यह कितना खतरनाक है?

जब पेशाब का रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है, तो किडनी से पेशाब के बाहर निकलने में कठिनाई होती है. इसके कारण किडनी के अंदर दबाव बढ़ सकता है और किडनी में सूजन जैसी स्थिति विकसित हो सकती है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है. यदि रुकावट का कारण दूर नहीं किया जाता, तो लंबे समय में किडनी की कार्यक्षमता कम हो सकती है.

5 संकेत जो बताते हैं कि समस्या सिर्फ पेशाब की नहीं, किडनी की भी हो सकती है धार कमजोर होना रात में बार-बार पेशाब आना ब्लैडर पूरा खाली न होना बार-बार यूरिन इंफेक्शन पेशाब में खून आना

डॉ. माल्या के मुताबिक, नुकसान की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि रुकावट कितनी गंभीर है, कितने समय से मौजूद है और मरीज की किडनी पहले से कितनी स्वस्थ है. कुछ मामलों में रुकावट दूर करने के बाद किडनी की कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक रहने वाली गंभीर रुकावट स्थायी नुकसान भी पहुंचा सकती है.

पेशाब में दिखने वाले कौन से बदलाव चेतावनी संकेत हो सकते हैं?

पेशाब की धार लगातार कमजोर होना, पेशाब शुरू करने में ज्यादा समय लगना, पेशाब रुक-रुककर आना, मूत्राशय पूरी तरह खाली न होने का एहसास, पेशाब में खून, बार-बार यूरिन इंफेक्शन, कमर या पेट के हिस्से में परेशानी और पेशाब की मात्रा में अचानक बदलाव जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Also Read: भारत में धड़ल्ले से बिक रही पाकिस्तानी फेयरनेस क्रीम, इस्तेमाल करने वालों की किडनी हो सकती है खराब

प्रोस्टेट बढ़ने से किडनी पर क्या असर पड़ता है?

डॉ. अश्विन माल्या कहते हैं, “किडनी की समस्या में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई बार नुकसान बढ़ने तक स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते. यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से पेशाब के प्रवाह में बदलाव, बार-बार पेशाब आने या मूत्राशय पूरी तरह खाली न होने की शिकायत है, तो इसकी जांच कराना जरूरी है. समय पर कारण की पहचान कर पेशाब के रास्ते की रुकावट दूर करने से किडनी को आगे होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है.”

विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में डॉक्टर मरीज की उम्र, लक्षण और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर यूरिन टेस्ट, किडनी फंक्शन की रक्त जांच तथा अल्ट्रासाउंड जैसे परीक्षण सुझा सकते हैं. जरूरत पड़ने पर आगे की इमेजिंग या अन्य जांच भी की जा सकती है.

इसलिए पेशाब से जुड़ी समस्या को केवल उम्र बढ़ने का सामान्य प्रभाव मानकर टालना उचित नहीं है. दर्द न होना इस बात की गारंटी नहीं है कि किडनी सुरक्षित है.

FAQs-

Q. क्या पेशाब का रास्ता रुकने से किडनी खराब हो सकती है?

लंबे समय तक रुकावट रहने पर किडनी पर दबाव बढ़ सकता है और उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है.

Q. हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है?

जब पेशाब बाहर नहीं निकल पाता और किडनी में जमा होने लगता है, तब किडनी में सूजन जैसी स्थिति बन सकती है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है.

Q. पेशाब की धार कमजोर होना किस बीमारी का संकेत हो सकता है?

यह प्रोस्टेट बढ़ने, मूत्रमार्ग में रुकावट या अन्य यूरोलॉजिकल समस्याओं से जुड़ा हो सकता है.

Q. क्या बिना दर्द के किडनी खराब हो सकती है?

हां, कुछ मामलों में किडनी को नुकसान बढ़ने तक स्पष्ट दर्द महसूस नहीं होता.

Q. किडनी की जांच के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं?

डॉक्टर यूरिन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और जरूरत पड़ने पर अन्य इमेजिंग जांच की सलाह दे सकते हैं.