पांच ऐसी चीजें जिन्हे रोज खाना है जरूरी.

Top 5 healthy foods you should be eating: सिर्फ न्यूट्रिएंट्स रिच फूड्स आपके डाइट को हेल्दी (Healthy diet) और बैलेंस नहीं बनाते हैं इसके लिए अलग अलग फ्लेवर और वैरायटी भी जरूरी है. अलग-अलग तरह के फूड्स आपके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करते हैं. अधिकतर लोग एक तरह का खाना खाते रहते हैं जबकि हर फूड ग्रुप्स की चीजें डाइट में शामिल करने से ही हर तरह के न्यूट्रिएंट्स का मिलना संभव है. हेल्दी फूड (Healthy food) के लिए डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना जरूरी होता है जिन्हें हमें रोज खाना चाहिए (Must eat foods ) लेकिन हम अक्सर उन्हें डाइट में शामिल नहीं करते हैं. आइए जानते हैं कौन सी ऐसी चीजे हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में हर दिन शामिल करना चाहिए…