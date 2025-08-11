रोज एक सेब खाने से क्या होगा? फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

Seb Khane Ke Fayde: "रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ" ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? सेब पोषक तत्वों का भंडार है. इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखने में मददगार हैं. ऐसे में अगर आप रोज एक सेब को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आइए जानते हैं रोजाना एक सेब खाने से होने वाले फायदों के बारे में.

Roj Ek Seb Khane Ke Fayde | Khali Pet Seb Khane Ke Fayde | Seb Khane Ke Kya Fyade Hain

एप्पल के 5 फायदे क्या हैं?

हार्ट: सेब एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं. रोजाना एक सेब का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोगों से बचाने में मददगार हैं.

ब्लड शुगर: सेब में पाया जाने वाला फाइबर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

हड्डियां: सेब में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक हैं. कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान लोगों के लिए रोजाना एक सेब का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

पेट: सेब में फाइबर ज्यादा होता है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखकर कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है.

स्किन: सेब विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. हेल्दी स्किन के लिए रोजाना एक सेब का सेवन किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)