पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है तो तुरंत आजमाएं ये नुस्खा, Acharya Balkrishna ने बताया दूर हो जाएगी यूरिन से जुड़ी हर दिक्कत

Acharya Balkrishna Remedy For UTI: रुक-रुककर पेशाब आना, यूरिन टपकना और पेशाब करते समय तेज जलन का एहसास होना, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे अक्सर लोगों को जूझना पड़ता है. इसके पीछे अधिक तला-भुना या मसालेदार खाना खाना, पानी कम पीना या पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल करना जैसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. इस तरह की समस्या बेहद असुविधा पैदा करती है, साथ ही इसके चलते कई बार व्यक्ति का उठना-बैठना भी मुश्किल हो जाता है. अब, अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में पतंजलि योगपीठ के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्हें रुक-रुककर पेशाब आने की समस्या को जल्द ठीक करने का एक बेहद आसान नुस्खा बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये असरदार नुस्खा?

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं, जिन लोगों को मूत्रकृच्छ यानी रुक-रुककर पेशाब आना की समस्या है, उनके लिए लौकी का जूस बेहद लाभकारी होता है. केवल इस जूस को पीने से आपकी ये दिक्कत दूर हो सकती है.

आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, सुबह खाली पेट एक कप ताजा लौकी का जूस पीना सबसे फायदेमंद है. आप चाहें तो इसे शाम 5-6 बजे तक भी पी सकते हैं, लेकिन रात में इसका सेवन न करें, क्योंकि इससे सर्दी-जुकाम हो सकता है. अगर सुबह समय न मिले तो दिन में भी इसका सेवन किया जा सकता है, बस ध्यान रहे कि रात के समय इसे न पिएं.

लौकी का जूस शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ मूत्र मार्ग को साफ करता है. यह पेशाब को खुलकर आने में मदद करता है और मूत्र से जुड़ी रुकावट को दूर करता है. इसके नियमित सेवन से पेशाब की मात्रा और प्रवाह दोनों सामान्य हो जाते हैं. इसके अलावा लौकी का जूस शरीर में मौजूद अतिरिक्त गर्मी और टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करता है.

इसके लिए एक ताजी, हरी और बिना कड़वाहट वाली लौकी लें.

इसे अच्छी तरह धोकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें.

इन टुकड़ों को मिक्सर में डालकर थोड़ा पानी मिलाएं और पीस लें.

इतना करते ही आपका जूस बनकर तैयार हो जाएगा. इसे छानकर तुरंत पी लें, ताकि इसके पोषक तत्व बने रहें.

लौकी का जूस हमेशा ताजा पिएं, इसे लंबे समय तक स्टोर न करें.

कड़वी लौकी का जूस कभी न पिएं, इससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है.

अगर आपको लो बीपी की समस्या है या सर्दी-जुकाम है, तो इस कंडीशन में लौकी का जूस पीने से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.