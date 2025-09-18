किडनी के लिए खतरनाक हैं ये 5 फूड्स, भूलकर भी न करें सेवन, गंभीर बीमारियों का खतरा

विज्ञापन
Unhealthy Foods For Kidney Health: आजकल बदलते खानपान के चलते शरीर के जिन अंदरूनी अंगों पर असर और दबाव पड़ रहा है उनमें किडनियां भी शामिल हैं. अगर आप अपनी किडनी को लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इन 5 चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है.

Top 5 Foods That Damage Kidneys: किडनी हमारे शरीर का एक बेहद जरूरी अंग है. किडनी खून को साफ करने, टॉक्सिन्स बाहर निकालने और पानी-सोडियम का बैलेंस बनाए रखने का काम करती है. अगर किडनी ठीक से काम न करे तो शरीर में कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, सूजन, थकान और यहां तक कि किडनी फेलियर भी. अक्सर हम बिना सोचे-समझे कुछ ऐसे फूड्स खाते हैं जो धीरे-धीरे हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं. आजकल बदलते खानपान के चलते शरीर के जिन अंदरूनी अंगों पर असर और दबाव पड़ रहा है उनमें किडनियां भी शामिल हैं. अगर आप अपनी किडनी को लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इन 5 चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है.

किडनी के लिए सबसे खराब खाने की चीजें क्या हैं?- (What Are the Worst Ffoods For The Kidneys?)

1. बहुत ज्यादा नमक वाला खाना

नमक में मौजूद सोडियम किडनी पर सीधा असर डालता है. ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी को खून फिल्टर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

बचाव कैसे करें:

  • पैक्ड फूड्स, चिप्स, नमकीन, अचार और प्रोसेस्ड चीजों से बचें.
  • खाने में नमक की मात्रा सीमित रखें
  • स्वाद के लिए नींबू, हर्ब्स या मसालों का इस्तेमाल करें

2. शुगर से भरपूर ड्रिंक्स

कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस और मीठे एनर्जी ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर होती है. ये शरीर में फैट बढ़ाते हैं और डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं, जो किडनी के लिए बेहद नुकसानदायक है.

बचाव कैसे करें:

  • ताजे फलों का रस या नारियल पानी पिएं.
  • शुगरी ड्रिंक्स की जगह सादा पानी या हर्बल टी चुनें.
  • शुगर फ्री ऑप्शन्स का इस्तेमाल करें, लेकिन सीमित मात्रा में.

3. ज्यादा मात्रा में रेड मीट

रेड मीट जैसे मटन, बीफ आदि में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है. ज्यादा प्रोटीन किडनी पर दबाव डालता है और यूरिक एसिड बढ़ाता है, जिससे किडनी स्टोन बनने का खतरा होता है.

बचाव कैसे करें:

  • रेड मीट की जगह दाल, पनीर, अंडा या मछली जैसे हल्के प्रोटीन स्रोत अपनाएं.
  • हफ्ते में एक-दो बार ही रेड मीट खाएं
  • किडनी की समस्या हो तो पूरी तरह से परहेज करें.

4. तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड

फास्ट फूड, पैक्ड स्नैक्स और प्रोसेस्ड चीजों में ट्रांस फैट, नमक और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए तला-भुना खाने से हमेशा परहेज ही करें. 

बचाव कैसे करें:

  • घर का बना ताजा खाना खाएं
  • डीप फ्राई की जगह ग्रिल या स्टीम खाना चुनें.
  • पैक्ड फूड्स के लेबल पढ़ें और हाई सोडियम से बचें.

5. बहुत ज्यादा मसाले और पेनकिलर दवाएं

बहुत तीखा खाना और बार-बार पेनकिलर लेना किडनी को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकता है. ये किडनी की फिल्टरिंग क्षमता को भी कमजोर बन सकते हैं.

बचाव कैसे करें:

  • मसाले सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें.
  • दर्द या बुखार में डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें.
  • नेचुरल इलाज जैसे हल्दी, अदरक या गर्म पानी अपनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

