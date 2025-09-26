किडनी साफ करने के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए?

Kidney Ke Liye Healthy Drink Kaise Banaye: किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है. इसलिए इसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है. आज के समय में गलत खान-पान और सही पेय पदार्थों न सेवन करने से किडनी से जुड़ी दिक्कतें होना आम हो गया है. इसलिए आज हम आपको इस स्टोरी में कुछ ऐसी हेल्दी ड्रिंक के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल किडनी की सफाई में मदद कर सकते हैं, बल्कि किडनी की फक्शनिंग को भी ठीक रख सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कौन सी हैं वो जादुई ड्रिंक्स.

किडनी के लिए सबसे अच्छा जूस कौन सा है | Drinks For Kidney Patients

नारियल पानी: नारियल पानी का सेवन किडनी के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. अगर आप अपने डेली रूटीन में रोजाना एक गिलास नारियल पानी को शामिल करते हैं, तो किडनी की सेहत को ठीक रख सकते हैं.

ग्रीन टी: ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण किडनी की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं. इसका सेवन शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है और किडनी की सूजन को कम करता है. ध्यान रखें इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

हल्दी वाला दूध: हल्दी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण किडनी की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो शरीर को और भी कई तरह के फायदे जैसे इम्यूनिटी को बूस्ट, पाचन को ठीक और हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं.

अदरक का रस: अदरक अपने कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है. जैसे सर्दी और खांसी से राहत प्रदान करना, पाचन और वजन घटाने में मदद करना. अदरक का रस एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है और किडनी के कार्य को भी ठीक बनाने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)