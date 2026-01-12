दिल्ली में आज सबसे ठंडी सुबह, इन 10 शहरों में जानें कैसा रहा तापमान

दिल्ली-एनसीआर और लगभग पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की सर्दी की कैद में हैं. देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 3–4°C के आसपास रहा और कई स्टेशनों पर तापमान 5°C या उससे कम दर्ज हुआ. भले ही सुबह ही धूप निकल गई लेकिन सर्दी का प्रकोप इतना है कि लोगों को ज्यादा राहत महसूस नहीं हुई. इस मौसम में शीतलहर और सुबह के कोहरे ने सिहरन और बढ़ा दी है. नतीजतन लोग मोटी-मोटी जैकेट्स और ऊनी कपड़ों में पैक नजर आ रहे हैं. सड़कों पर सुबह के वक्त कोहरे में जरूर रफ्तार थामी लेकिन सूरज ने जल्द ही कोहरे की परत को हटा दिया.

उत्तर भारत में किन जगहों पर कड़ाके की सर्दी

उत्तर भारत के कई शहरों में भी पारा 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तक जा पहुंचा. पंजाब के अमृतसर में आज 1.1°C तापमान रहा, जबकि राजस्थान में चुरू 1.3°C और गंगानगर 1.4°C पर दर्ज हुआ. ये दोनों जिले कड़ाके की ठंड के लिए मशहूर हैं और आज फिर यहां ठंड ने अपना कहर दिखाया. राजस्थान के जैसलमेर में 2.5°C और हरियाणा का हिसार 2.6°C तापमान रहा. दिल्ली के लोदी रोड पर तापमान 3.0°C, सफदरजंग और आयानगर 3.2°C, और पालम 3.3°C रिकॉर्ड हुआ. आंकड़ों से साफ है कि राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में ठिठुरन ने लोगों की हालत खराब कर दी है. हरियाणा के करनाल में 3.5°C, दिल्ली रिज 4.2°C, पटियाला 4.3°C, अंबाला और मेरठ 4.5°C दर्ज हुआ. यानी दिल्ली से सटे हरियाणा-पंजाब-उत्तर प्रदेश के शहर भी कड़ाके की गिरफ्त में हैं.

ये भी पढ़ें : दिल्ली में सांसों पर हमला, AQI 300 पार, ठंड की सिहरन में जहरीली हवा में घुट रहा दम

सर्दी के प्रकोप से कब मिलेगी राहत?

एक अनुमान के मुताबिक 13 और 14 जनवरी को शीतलहर की स्थिति कई इलाकों में बनी रहेगी. इन दिनों न्यूनतम तापमान 3–5°C के बीच बने रहने की संभावना है, वहीं इस दौरान अधिकतम 19–21°C के आसपास रहेगा. सुबह का कोहरा मध्यम रहेगा, इसलिए सुबह के समय यात्रा करते हुए अतिरिक्त सावधानी लाभदायक होगी. 15 जनवरी से रात/सुबह के तापमान में क्रमशः सुधार शुरू होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि न्यूनतम तापमान 5–7°C तक के बीच रहेगा. इसके बाद 16–18 जनवरी के बीच सर्दी से थोड़ी और राहत मिलेगी क्योंकि इस दौरान न्यूनतम 6–10°C की रेंज में पहुंचने की उम्मीद है, जबकि दिन का तापमान 21–23°C तक स्थिर हो सकता है. इस दौरान सुबह हल्का–मध्यम कोहरा बना रह सकता है, लेकिन कंपकंपी वाली ठंडी से जरूर राहत मिलेगी.

ये भी पढ़ें : धूप भी बेअसर! दिल्ली-NCR में अभी और कपकपाएगी ठंड, पढ़ें मौसम विभाग का पूरा अपडेट

उत्तर भारत में क्यों बढ़ रहा सर्दी का सितम

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं, साफ आसमान और ज़मीन से निकलने वाली ठंड के कारण तापमान में तेज गिरावट देखी जा रही है. यही वजह है कि रात और सुबह के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस हो रहा है. IMD ने अगले कुछ दिनों तक शीत लहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने बुज़ुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है और सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की अपील की है. दिल्ली-NCR में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं.