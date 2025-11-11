पेट के डॉक्टर ने बताई सीने की जलन के लिए सबसे अच्छी और सबसे खराब ड्रिंक्स की लिस्ट, यहां पढ़ें

विज्ञापन
Best Drinks for Heartburn: हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में डॉ. सौरभ सेठी ने सीने की जलन के लिए सबसे अच्छे और सबसे खराब ड्रिंक्स की लिस्ट बताई है. चलिए जानते हैं आपको क्या पीना है और क्या नहीं.

Best Drinks for Heartburn: सीने की जलन को कैसे शांत करें.

Home Remedies For Heartburn: सीने की जलन, जिसे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी) भी कहा जाता है. एक आम पाचन समस्या है जो सीने में जलन पैदा कर सकती है. जब पेट का एसिड वापस ग्रासनली में बहता है, तो यह बैकफ्लो या एसिड रिफ्लक्स, असुविधा का कारण बन सकता है. अगर सीने की जलन का ठीक से मैनेज न किया जाए, तो यह और भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है. सीने में जलन, मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद, निगलने में कठिनाई, गले में खराश, स्वर बैठना और डकार आना जीईआरडी के कुछ सामान्य लक्षण हैं. आप जो खाते हैं उसका जीईआरडी के लक्षणों पर गहरा प्रभाव पड़ता है.

सीने की जलन को कंट्रोल करने और इसके लक्षणों को कम करने में डाइट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में डॉ. सौरभ सेठी, जिन्हें आंत के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षित एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, ने सीने की जलन के लिए सबसे अच्छे और सबसे खराब ड्रिंक्स की लिस्ट दी है. यहां जानिए.

सीने में जलन के लिए सबसे अच्छे और सबसे खराब ड्रिक्स | Best And Worst Drinks for Heartburn

इन ड्रिंक्स से बचें:

1. खाली पेट कॉफी

कॉफ़ी एसिडिक होती है और पेट में एसिड को बढ़ा सकती है. इसे खाली पेट पीने से सीने में जलन होने की संभावना बढ़ सकती है.

2. खट्टे फलों के जूस

संतरे और अंगूर जैसे जूस में साइट्रिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो ग्रासनली में जलन पैदा कर सकता है और सीने में जलन पैदा कर सकता है.

3. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मौजूद बुलबुले पेट फूलने और पेट में दबाव बढ़ाने का कारण बन सकते हैं, जिससे एसिड रिफ्लक्स हो सकता है. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है और इनमें पोषण की मात्रा शून्य होती है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं.

4. पुदीने की चाय

हालांकि पुदीना अक्सर सुखदायक माना जाता है, यह निचले ग्रासनली स्फिंक्टर को आराम पहुंचा सकता है, जिससे पेट का एसिड ग्रासनली में पहुंच जाता है और सीने में जलन होती है.

5. शराब

शराब निचले ग्रासनली स्फिंक्टर को आराम पहुंचा सकती है और पेट में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, जिससे सीने में जलन होने की संभावना बढ़ जाती है.

किन चीजों को पीना चाहिए?

1. अदरक की चाय

अदरक पाचन में सुधार लाने के अपने गुण के लिए जाना जाता है. इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और यह पेट को आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है, जिससे अदरक की चाय सीने में जलन की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाती है.

2. कैमोमाइल चाय

कैमोमाइल अपने शांत करने वाले प्रभावों के लिए जाना जाता है और पेट की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे सीने में जलन के लक्षणों से राहत मिल सकती है.

3. नारियल पानी

यह नेचुरल ड्रिंक्स हाइड्रेटिंग है और पेट के एसिड को बेअसर करने में मदद कर सकता है, जिससे सीने की जलन से राहत मिलती है.

4. खीरे का पानी

खीरे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और एसिडिटी कम होती है, जिससे खीरे का पानी एक ताजा विकल्प बन जाता है जो पेट को आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है.

5. सौंफ का पानी

सौंफ का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी समस्याओं में मदद के लिए किया जाता रहा है. सौंफ का पानी पीने से सीने में जलन के लक्षण कम हो सकते हैं और पेट फूलना और मतली भी दूर हो सकती है.

सीने में जलन से निपटने के लिए अपने शरीर पर ध्यान देना और यह पहचानना जरूरी है कि कौन से फूड्स और ड्रिंक्स आपके लक्षणों को बढ़ा रहे हैं. अगर खान-पान में बदलाव के बावजूद सीने में जलन बनी रहती है, मेडिकल हेल्प जरूर लें.

