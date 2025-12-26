कौन सा फल खाने से पेट साफ होता है? डॉक्टर ने बताया आंतों को साफ कर देंगे ये 5 Fruits

Fruits for Constipation: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अधिकतर लोग पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं. इनमें भी कब्ज की दिक्कत सबसे आम है. पेट साफ न होने से न सिर्फ शरीर भारी लगता है, बल्कि चिड़चिड़ापन, गैस, सिरदर्द और थकान का एहसास भी बढ़ है. वहीं, अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो कब्ज बवासीर जैसी गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है. ऐसे में नियमित तौर पर पेट साफ रखना जरूरी है. अच्छी बात यह है कि जिस तरह गलत खानपान कब्ज की दिक्कत को बढ़ा देता है, उसी तरह कुछ खास चीजों का सेवन इस परेशानी में राहत भी दे सकता है. फ्लोरिडा के जाने-माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जोसेफ सालहाब ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 5 ऐसे ही फलों के बारे में बताया है. डॉक्टर कहते हैं, ये फल रोजाना खाने से पेट को नेचुरल तरीके से साफ किया जा सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

28 दिनों में कम हो जाएगा 6Kg वजन, न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किया पूरा डाइट प्लान, नए साल में इस तरह शुरू करें फिटनेस जर्नी

पेट साफ रखते हैं ये फल

डॉक्टर कहते हैं, कीवी एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर फल है. इसमें फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. डॉक्टर सालहाब के अनुसार, रोज सुबह 2 कीवी खाने से स्टूल सॉफ्ट होता है और पेट आसानी से साफ होता है. हालांकि, कुछ लोगों को कीवी से एलर्जी हो सकती है, इसलिए पहली बार थोड़ा ही खाएं.

पीले रंग का ड्रैगन फ्रूट न सिर्फ स्वाद में मीठा होता है, बल्कि फाइबर से भी भरपूर होता है. यह आंतों की मूवमेंट को तेज करता है और कब्ज से राहत दिलाता है. इसे काटकर सीधे चम्मच से खाया जा सकता है.

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसभरी जैसी बेरीज में फाइबर और पानी दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं. ये स्टूल को नरम बनाती हैं और पेट की सफाई में मदद करती हैं. साथ ही, ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं.

सेब में पाया जाने वाला पेक्टिन नामक फाइबर पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह कोलन की गति को तेज करता है और कब्ज से राहत दिलाता है. रोज एक सेब खाना पेट के लिए वरदान माना जाता है.

नाशपाती को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक बेहतरीन नेचुरल लैक्सेटिव है. इसमें सॉर्बिटोल नामक तत्व होता है, जो पेट साफ करने में मदद करता है. बच्चों में कब्ज की समस्या हो तो सेब और नाशपाती का जूस बहुत लाभदायक हो सकता है.

डॉक्टर कहते हैं, अगर आप रोजाना अपने खाने में इन फलों को शामिल करते हैं, तो पेट की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. हालांकि, इनके साथ ही, पर्याप्त पानी पीना और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.