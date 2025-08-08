विज्ञापन
विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, डॉक्टर से जानें लक्षण कारण और उपचार

Vitamin B12 Deficiency: डॉक्टर के अनुसार विटामिन बी12 हमारे नसों के लिए इतना जरूरी है कि अगर इसकी हो जाए तो बॉडी में झनझनाहट और अन्य समस्याएं हो सकती हैं.

विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, डॉक्टर से जानें लक्षण कारण और उपचार
Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी12 क्या है.

Vitamin B12 Deficiency: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है और उन्हीं में से एक है विटामिन बी12, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है. हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है. यह न केवल नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह शरीर के हर कोशिका के डीएनए निर्माण के लिए भी जरूरी होता है. इसी बारे में एनडीटीवी ने बात की डॉक्टर अजय चौधरी से. 

 विटामिन बी12 के लक्षण- (Symptoms of Vitamin B12)

डॉक्टर के अनुसार विटामिन बी12 हमारे नसों के लिए इतना जरूरी है कि अगर इसकी हो जाए तो
बॉडी में झनझनाहट, नमनेस इस तरह की चीजें आने लगेंगी. नसों की कमी आने लगेगी. साथ में विटामिन बी 12 हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. अगर इसकी कमी होती है तो इससे एनीमिया की समस्या हो सकती है.

Photo Credit: Canva

विटामिन बी12 की कमी का कारण- (Cause of Vitamin B12 deficiency)

  • खान-पान में कमी
  • पेट की समस्याएं
  • आंतों की समस्याएं
  • कुछ दवाएं

विटामिन बी12 के रिच सोर्स- (Rich sources of Vitamin B12)

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में पोषण से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए. अगर आप नॉनवेजिटेरियन हैं तो मीट को शामिल कर सकते हैं. अगर आप नॉनवेज नहीं काते हैं तो दूध, दही, और पनीर, अनाज, फल आदि को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

