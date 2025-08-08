विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, डॉक्टर से जानें लक्षण कारण और उपचार

Vitamin B12 Deficiency: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है और उन्हीं में से एक है विटामिन बी12, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है. हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है. यह न केवल नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह शरीर के हर कोशिका के डीएनए निर्माण के लिए भी जरूरी होता है. इसी बारे में एनडीटीवी ने बात की डॉक्टर अजय चौधरी से.

विटामिन बी12 के लक्षण- (Symptoms of Vitamin B12)

डॉक्टर के अनुसार विटामिन बी12 हमारे नसों के लिए इतना जरूरी है कि अगर इसकी हो जाए तो

बॉडी में झनझनाहट, नमनेस इस तरह की चीजें आने लगेंगी. नसों की कमी आने लगेगी. साथ में विटामिन बी 12 हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. अगर इसकी कमी होती है तो इससे एनीमिया की समस्या हो सकती है.

विटामिन बी12 की कमी का कारण- (Cause of Vitamin B12 deficiency)

खान-पान में कमी

पेट की समस्याएं

आंतों की समस्याएं

कुछ दवाएं

विटामिन बी12 के रिच सोर्स- (Rich sources of Vitamin B12)

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में पोषण से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए. अगर आप नॉनवेजिटेरियन हैं तो मीट को शामिल कर सकते हैं. अगर आप नॉनवेज नहीं काते हैं तो दूध, दही, और पनीर, अनाज, फल आदि को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

