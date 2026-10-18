हंसता-मुस्कुराता दिखने वाला व्यक्ति भी हो सकता है डिप्रेशन में, पहचानें ये 7 संकेत

जब भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक उदास, निराश और अकेला व्यक्ति आता है. लेकिन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि डिप्रेशन हमेशा दिखता नहीं है. कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य, खुश और सफल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मानसिक संघर्ष से गुजर रहे होते हैं. इस स्थिति को आम भाषा में 'स्माइलिंग डिप्रेशन' कहा जाता है.

स्माइलिंग डिप्रेशन कोई आधिकारिक मेडिकल निदान नहीं है, लेकिन यह उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपनी उदासी और मानसिक परेशानी को मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेता है. ऐसे लोग परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के सामने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी परेशानी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है.

क्या होता है स्माइलिंग डिप्रेशन?

स्माइलिंग डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति बाहर से खुश और ऊर्जावान दिख सकता है. वह अपने काम पर जाता है, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है और दूसरों के साथ हंसता-बोलता भी है. लेकिन जब वह अकेला होता है तो उसे उदासी, खालीपन, चिंता और निराशा महसूस होती है.

विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे लोग अक्सर दूसरों को अपनी परेशानियां बताने से बचते हैं. उन्हें लगता है कि उनकी कमजोरी सामने आ जाएगी या लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे.

स्माइलिंग डिप्रेशन के संकेत

हालांकि इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत शामिल हैं:

हर समय खुश दिखने की कोशिश करना अपनी भावनाओं को छिपाना अकेले में उदासी या खालीपन महसूस करना थकान और ऊर्जा की कमी नींद की समस्या चिंता और तनाव बढ़ना सामाजिक रूप से एक्टिव दिखना, लेकिन अंदर से अकेलापन महसूस करना

क्यों खतरनाक हो सकता है ये डिप्रेशन?

मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि स्माइलिंग डिप्रेशन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी पहचान करना मुश्किल होता है. क्योंकि व्यक्ति सामान्य दिखाई देता है, इसलिए परिवार और दोस्त उसकी परेशानी को समझ नहीं पाते.

कई बार ऐसे लोग मदद लेने से भी बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपनी समस्याओं को खुद संभाल लेंगे. यही वजह है कि समय रहते सहायता न मिलने पर स्थिति गंभीर हो सकती है.

कैसे करें ऐसे लोगों की मदद?

अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति हमेशा खुश दिखता है लेकिन उसके व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आते हैं, तो उससे खुलकर बात करने की कोशिश करें. उसकी बातों को बिना जज किए सुनें और जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए प्रेरित करें.

अगर आप खुद लंबे समय से उदासी, तनाव या भावनात्मक दबाव महसूस कर रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें. मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है. समय पर मदद लेने से स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है.

हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो, यह जरूरी नहीं है. कई बार लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई चुपचाप लड़ रहे होते हैं. इसलिए अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर ध्यान दें और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बातचीत करें. एक छोटी-सी बातचीत किसी की जिंदगी बदल सकती है.

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