60-70 साल तक चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए क्या करें? कैसी होनी चाहिए लाइफस्टाइल, जानिए स्टेप बाई स्टेप

Super-aging Tips: 60–70 साल की उम्र में भी चुस्त-दुरुस्त रहना पूरी तरह संभव है, बस जरूरत है सही आदतें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की. यहां बताए गए स्टेप्स को धीरे-धीरे अपने रूटीन में शामिल करें.

अपनी आदतों और लाइफस्टाइल में सुधार कर आप हमेशा एक्टिव रह सकते हैं.

How To Stay Fit After 60: जवानी के बुढ़ापा भी आएगा, ये एक कड़वा सच है. लेकिन, क्या आप बुढ़ापे में चुस्त-दुरुस्त रहना चाहते हैं? हर कोई चाहता है कि वह 60 से 70 साल की उम्र में भी हेल्दी और फिट रहे. न सिर्फ शरीर से बल्कि मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहें. जिस तरीके की आजकल की लाइफस्टाइल है, उससे लगता नहीं कि यह सब मुमकिन है. लेकिन, अपनी आदतों और लाइफस्टाइल में सुधार कर आप हमेशा एक्टिव रह सकते हैं. अच्छी आदतें न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाती हैं, बल्कि मानसिक शांति भी देती हैं. आइए यहां जानते हैं कि ऐसी कौन-सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप लंबे समय तक चुस्त-दुरुस्त रह सकते हैं.

लंबी उम्र तक हेल्दी और फिट रहने के तरीके (Ways To Stay Healthy And Fit For A Long Time)

1. रोजाना चलना शुरू करें

हर दिन कम से कम 8,000–9,000 कदम चलना शरीर को एक्टिव रखने के लिए जरूरी है. तेज चाल से चलने से हार्ट हेल्थ सुधरती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और वजन कंट्रोल में रहता है.

2. फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन में शामिल करें

अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो शरीर सुस्त हो जाता है. हर आधे घंटे में थोड़ा चलना, स्ट्रेच करना या हल्की एक्सरसाइज़ करना जरूरी है. योग, प्राणायाम या हल्की वॉकिंग से शुरुआत करें.

3. हेल्दी और संतुलित डाइट लें

60 की उम्र के बाद शरीर को ज़्यादा पोषण की जरूरत होती है. अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स और बीज, कम फैट वाला दूध या दही को शामिल करें. जंक फूड, तली-भुनी चीजें और ज्यादा मीठा खाने से बचें.

4. पर्याप्त पानी पिएं

शरीर का 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है. रोजाना कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि शरीर की सफाई होती रहे और डिहाइड्रेशन न हो.

5. नींद पूरी लें

हर दिन 7–8 घंटे की नींद लेना जरूरी है. अच्छी नींद से तनाव कम होता है, हार्मोन बैलेंस रहता है और दिमाग शांत रहता है.

6. योग और ध्यान करें

60 की उम्र के बाद तनाव और चिंता बढ़ सकती है. रोजाना 15–20 मिनट ध्यान या मेडिटेशन करने से मानसिक शांति मिलती है और स्ट्रेस कम होता है.

7. सोशल सर्कल बनाए रखें

इस उम्र में अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. दोस्तों, परिवार या किसी ग्रुप से जुड़े रहें. बातचीत, हंसी-मज़ाक और साथ समय बिताना मन को खुश रखता है.

8. ब्रेन एक्टिविटी करें

पजल्स, किताबें पढ़ना, बच्चों के साथ खेलना या नई चीजें सीखना, ये सब दिमाग को एक्टिव रखते हैं और भूलने की समस्या से बचाते हैं.

