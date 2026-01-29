शराब नहीं पीते, फिर भी लिवर कैंसर का खतरा, 50 साल अनुभव वाले लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. सरीन ने बताया असली कारण

Liver Damage Causes: अक्सर जब भी लिवर कैंसर या लिवर खराब होने की बात होती है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यह बीमारी सिर्फ शराब पीने वालों को ही होती है. समाज में यह सोच इतनी गहरी बैठ चुकी है कि जो व्यक्ति शराब नहीं पीता, वह खुद को लिवर कैंसर से पूरी तरह सुरक्षित मान लेता है. लेकिन क्या यह सच है? जाने-माने लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. शिव कुमार सरीन की मानें तो यह सोच आधी-अधूरी और खतरनाक है. डॉक्टर सरीन बताते हैं कि आज के समय में लिवर कैंसर के मरीजों में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिन्होंने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया. बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और कुछ गंभीर बीमारियां लिवर को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही हैं और जब तक लक्षण सामने आते हैं, तब तक बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है.

शराब के बिना भी कैसे खराब होता है लिवर? | How Can the Liver be Damaged Even Without Alcohol?

डॉ. सरीन के अनुसार, शराब लिवर कैंसर की एक वजह हो सकती है, लेकिन अकेली वजह नहीं है. आज कई और कारण हैं जो लिवर को धीरे-धीरे बीमार बना रहे हैं.

1. फैटी लिवर सबसे बड़ा साइलेंट खतरा

आज मोटापा, जंक फूड और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर तेजी से बढ़ रहा है. इसमें लिवर में चर्बी जम जाती है, जो आगे चलकर सूजन, सिरोसिस और फिर लिवर कैंसर का रूप ले सकती है. डॉ. सरीन कहते हैं, फैटी लिवर आज उन लोगों में भी मिल रहा है जो शराब नहीं पीते, लेकिन गलत लाइफस्टाइल अपनाते हैं.

2. हेपेटाइटिस B और C पुराने लेकिन खतरनाक वायरस

भारत में लिवर कैंसर के कई मामले हेपेटाइटिस B और C की वजह से होते हैं. ये वायरस सालों तक शरीर में रहते हैं और बिना ज्यादा लक्षण दिए लिवर को खराब करते रहते हैं. कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि वे संक्रमित हैं.

3. डायबिटीज और मोटापा भी जिम्मेदार

डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और पेट की चर्बी सीधे लिवर की सेहत पर असर डालती है. डॉक्टर सरीन के मुताबिक, आज का लिवर कैंसर लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का नतीजा बनता जा रहा है.

4. देर से पहचान सबसे बड़ी समस्या

लिवर कैंसर की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, थकान, भूख न लगना, वजन घटना या पेट में भारीपन. अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं, जब बीमारी गंभीर हो चुकी होती है.

लिवर को सुरक्षित कैसे रखें? | How to Protect Your Liver?

डॉ. सरिन की सलाह है शराब न पिएं या बहुत सीमित करें, वजन कंट्रोल में रखें, जंक और तला-भुना कम करें, डायबिटीज और फैटी लिवर की रेगुलर जांच कराएं, हेपेटाइटिस B का टीका जरूर लगवाएं.

लिवर कैंसर सिर्फ शराब पीने वालों की बीमारी नहीं है यह एक लाइफस्टाइल डिजीज बनती जा रही है. अगर समय रहते लिवर की सेहत पर ध्यान दिया जाए, तो इस गंभीर बीमारी से काफी हद तक बचाव संभव है.

