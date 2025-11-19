Shweta Tiwari फिट रहने के लिए जो करती हैं वो जान लेंगे तो आपकी हालत हो जाएगी खराब, पलक तिवारी ने खोला राज

Shweta Tiwari Fitness Secret: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की उम्र कितनी है? क्या आपने कभी उनको देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश की है? अगर नहीं भी की है तो एक बार सोचिए कि वो कितने साल की हैं. आपको जानकर हैरानी होगी की श्वेता तिवारी 45 साल की हैं, लेकिन उनको देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन लगता है. इस उम्र में भी वो अपने से कम उम्र की एक्ट्रेस को कड़ी टक्कर देती हैं. क्या आपने सोचा है कि उनकी इस खूबसूरती का राज क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि वो जिम में घंटो पसीना बहाती हैं, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नही है.

वो इतनी स्लिम-ट्रिम, हेल्दी, फिट और बेहद यंग कैसे दिखती हैं? इस बात का खुलासा किया है उनकी बेटी पलक तिवारी ने. यकीन मानिए श्वेता तिवारी जो अपनी फिटनेस के लिए करती हैं वो कोई और करने की सोच भी नहीं सकता है. पलक तिवारी ने जो बताया है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और उनकी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे.

श्वेता तिवारी का फिटनेस सीक्रेट ( Shweta Tiwari Fitness Secret)

आपको बता दें कि 45 साल की श्वेता तिवारी खुद को फिट रखने के लिए कुछ भी नहीं करती हैं. पलक तिवारी ने बताया कि वो ना तो रेगुलर जिम जाती हैं और ना ही वे रेगुलर कुछ भी ऐसा करती हैं. वे अपनी फिटनेस, सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ नहीं करती हैं.

ये भी पढ़ें: चीनी से लाख गुना ज्यादा फायदेमंद है ये चीज, मिठास के साथ ही सेहत के लिए लाभदायी

वहीं पलक तिवारी इसके बिल्कुल अलग हैं. वो रेगुलर जिम जाती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी श्वेता जैसी ब्लेस्ड नही है. हफ्ते में वो पांच दिन जरूर वर्कआउट करती हैं.

बिना मेहनत किए कुछ लोग कैसे रहते हैं फिट

आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जिम में बिना मेहनत किए और घंटों पसीना बहाए बिना भी फिट नजर आते हैं. वहीं कई लोग सारी मेहनत करने के बाद भी वजन कम नहीं कर पाते हैं. बता दें कि कई लोगों के शरीर की बनावट और मेटाबॉलिज्म इसकी वजह होते हैं. ये चीजें जेनेटिक्स भी हो सकती हैं. इस तरह से कुछ लोग बिना अधिक वर्कआउट, एक्सरसाइज किए ही नेचुरली लीन या टोंड दिखते हैं.

बिना जिम गए कैसे रखें खुद को फिट

अगर आपके पास हर रोज जिम जाने का समय नही है तो आप अपनी डेली रूटीन में कुछ हेल्दी आदतों को शामिल कर सकते हैं. आप फिजिकल एक्टिव रहें, चलते-फिरते रहें. लिफ्ट की बजाय कुछ फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़ें. घर के काम करें, बच्चों के साथ खेलें. तनाव कम लें, नींद भरपूर लें. इससे भी आप दुबले-पतले, फिट रहते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)