श्वेता तिवारी ने 44 की उम्र में दी 20 साल की एक्ट्रेसेस को मात, फोटो देख बोलेंगे- टीवी की सबसे हसीन हीरोइन

टीवी सीरियल और टीवी सीरीज में 44 साल की उम्र में अपना जलवा दिखाने वाली श्वेता तिवारी किसी परिचय की मोहताज नहीं है. एक्ट्रेस भले ही 44 की है, लेकिन उनकी फिटनेस 24 साल की एक्ट्रेस को मात दे रही है.

श्वेता तिवारी की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर मचा रहीं हंगामा
टीवी सीरियल और टीवी सीरीज में 44 साल की उम्र में अपना जलवा दिखाने वाली श्वेता तिवारी किसी परिचय की मोहताज नहीं है. एक्ट्रेस भले ही 44 की है, लेकिन उनकी फिटनेस 24 साल की एक्ट्रेस को मात दे रही है. एक्ट्रेस की ग्लैमरस ब्यूटी को देखकर सोशल मीडिया पर हर कोई यही जानना चाहता है कि एक्ट्रेस अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन करती हैं. अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत और बोल्ड फोटोज पोस्ट की हैं जिसमें वे स्किन टाइट ब्लू हाई स्लिट कट गाउन में दिख रही हैं. एक्ट्रेस के पूरे गाउन पर हैवी वर्क है. एक्ट्रेस का लुक चमकीला है. अपने लुक को पूरा करने के लिए श्वेता ने बालों को लाइट कर्ल के साथ स्टाइल किया है और मिनिमल मेकअप लिया है.

एक्ट्रेस का लुक उनकी टाइमलेस ब्यूटी को दर्शाता है. फैंस भी एक्ट्रेस के लुक के कायल हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, "तिवारी जी...छा गईं आप तो." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "आप इस उम्र में भी इतनी युवा लग रही हैं!"वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस टीवी सीरीज "डू यू वन्ना पार्टनर" में नजर आ रही हैं. सीरीज 12 सितंबर को अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है. सीरीज में श्वेता के अलावा तमन्ना भाटिया, टीवी एक्टर नकुल मेहता, जावेद जाफरी, और नीरज काबी हैं. सीरीज में आपको आठ एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिनकी अवधि 30-40 मिनट है.

एक्ट्रेस ने कई सीरीज, टीवी सीरियल और फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस ने 'हम तुम एंड देम', 'अपनी बोली अपना देस', 'हमार सइयां हिंदुस्तानी', 'सिंघन अगेन', 'मित्रदा द ना चलदा', 'आबरा का डाबरा', 'बिन बुलाए बाराती', और 'मदहोशी' जैसी फिल्मों में काम किया है.
 

