Shubh Ratri: सोने से पहले शराब पीने के नुकसान

Sharab Pine Ke Nuksan: लंबे समय तक आपकी ये आदत शरीर और दिमाग दोनों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है. तो चलिए जानते हैं कि सोने से पहले शराब पीने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

शराब पीने से क्या होता है?

Sharab Pine Ke Nuksan: आज के समय में बहुत से लोग दिनभर की थकान मिटाने या तनाव कम करने के लिए रात को सोने से पहले ये सोच कर शराब का सेवन करते हैं कि इससे नींद जल्दी आ जाएगी और शरीर रिलैक्स महसूस करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. अगर आप भी यही सोच कर सोने से पहले शराब पीते हैं तो आज से बदल लें अपनी ये आदत. लंबे समय तक आपकी ये आदत शरीर और दिमाग दोनों पर बुरा प्रभाव डाल सकती है. तो चलिए जानते हैं कि सोने से पहले शराब पीने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

रोजाना शराब पीने से शरीर में क्या होता है?

नींद: शराब पीने के बाद कई लोगों को जल्दी नींद आ तो जाती है, लेकिन यह गहरी नींद तक पहुंच नहीं पाती. जिससे रात में बार-बार नींद टूटती है, बेचैनी महसूस होती है और सुबह उठने पर थकान रहती है और शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता है जो दिनभर सुस्ती या सिरदर्द का कारण बन सकता है.

डिहाइड्रेशन: सोने से पहले शराब पीने से रात में बार-बार पेशाब आने की जरूरत महसूस हो सकती है, जिससे नींद में खलल पड़ सकता है और शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है.  सुबह उठते ही अगर मुंह सूखना, सिर भारी लगना या हैंगओवर महसूस हो तो समझ लें ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है.

हार्ट: शराब पीने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. अगर यह आदत नियमित हो जाए तो हार्ट से जुड़ी रोग, अनियमित धड़कन और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए सोने से पहले शराब नहीं पीने की सलाह दी जाती है.

वजन: शराब में कैलोरी ज्यादा होती है. सोने से पहले शराब पीने से शरीर इन कैलोरी को फैट के रूप में जमा करता है, जिससे वजन बढ़ सकता है. इसके अलावा, शराब पेट में एसिडिटी, गैस और अपच जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

