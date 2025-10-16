सांस फूलना सिर्फ थकान नहीं, हो सकता है गंभीर बीमारी का संकेत

Breathlessness: थोड़ा चलने पर ही सांस फूलना एक सामान्य समस्या मानी जाती है, लेकिन यह हमेशा साधारण थकान या उम्र का असर नहीं होता. यह शरीर के भीतर चल रहे कई गंभीर बदलावों का संकेत भी हो सकता है. विशेष रूप से यह समस्या तब अधिक गंभीर हो जाती है, जब व्यक्ति को बार-बार सांस लेने में कठिनाई होने लगे, दिल की धड़कन तेज हो जाए, या हल्का चक्कर और थकावट महसूस हो. इस स्थिति का प्रमुख कारण हृदय और फेफड़ों की कमजोरी हो सकता है. जब दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं या रक्तसंचार धीमा हो जाता है, तब शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे सांस फूलने लगती है. इसी तरह, फेफड़ों में यदि सूजन, एलर्जी, या किसी तरह की श्वसन बाधा हो तो वे पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते.

इसके अलावा, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी (एनीमिया) होने पर खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है, जिससे थोड़ी सी मेहनत पर भी सांस तेज हो जाती है. मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, और थायरॉइड जैसी स्थितियां भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं.

ये भी पढ़ें: मुंह से सांस लेना कैसे रोकें, जानिए कैसे आपकी सेहत को पहुंचाता है नुकसान

आयुर्वेद में इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए कई सरल घरेलू उपाय उपलब्ध हैं. सबसे पहले, रोजाना प्राणायाम जैसे अनुलोम-विलोम और भ्रामरी करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और सांस की गति नियंत्रित होती है. एक चम्मच शहद में आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर दिन में दो बार सेवन करने से कफ कम होता है और श्वसन मार्ग साफ रहता है. तुलसी, लौंग, काली मिर्च और अदरक से बना काढ़ा भी फेफड़ों की सूजन घटाने में मदद करता है. दिनभर गुनगुना पानी पीने से बलगम पतला होता है और सांस लेना आसान हो जाता है.

इसके अलावा, धूल, धुआं और परफ्यूम जैसी चीजों से दूरी बनाए रखें. तेज चलने या व्यायाम करने से पहले हल्के गति से शुरुआत करें ताकि दिल और फेफड़े एडजस्ट हो सकें. यदि सांस फूलने के साथ छाती में दर्द, चक्कर या अत्यधिक थकान हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)