सर्दी-जुकाम से लेकर पाइल्स तक शीतल चीनी है कई समस्याओं का नेचुरल इलाज, जानिए इसके जबरदस्त फायदे

Sheetal Chini Health Benefits: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण शरीर कई तरह की छोटी-बड़ी समस्याओं से जूझता है. जैसे सर्दी-जुकाम, बुखार, पाचन की गड़बड़ी, सूजन, पाइल्स और कमजोरी. इन सभी के लिए हम अक्सर दवाइयों का सहारा लेते हैं. लेकिन, आयुर्वेद में ऐसे कई प्राकृतिक उपाय हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को ठीक कर सकते हैं. इन्हीं में से एक है शीतल चीनी एक पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि जो अब फिर से लोकप्रिय हो रही है. यह न केवल मौसमी बीमारियों से राहत देती है, बल्कि शरीर को अंदर से संतुलित और मजबूत भी बनाती है.

ये भी पढ़ें: स्किन पर ग्लो लाना है तो रोज सुबह खाली पेट करें इन 3 चीजों का सेवन, कुछ ही दिनों में दमकने लगेगी त्वचा

शीतल चीनी क्या है? (What Is What is Sheetal Sugar?)

शीतल चीनी एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है जो नेचुरल मिनरल्स और शीतल तत्वों से बनी होती है. इसका स्वाद हल्का मीठा होता है और यह शरीर को ठंडक पहुंचाती है. इसे आमतौर पर पाउडर या छोटे क्रिस्टल के रूप में लिया जाता है.

शीतल चीनी के शानदार फायदे (Sheetal Chini Ke Fayde)

1. सर्दी-जुकाम में राहत

शीतल चीनी कफ दोष को संतुलित करती है, जिससे नाक बंद होना, गले में खराश और छींकें कम होती हैं. गर्म पानी या तुलसी के काढ़े में मिलाकर लेने से जल्दी आराम मिलता है.

ये भी पढ़ें: रोज करेले का जूस पीने से किडनी पर क्या होगा असर, करेले का जूस 1 दिन में कितना पीना चाहिए?

2. पाइल्स (बवासीर) में उपयोगी

यह सूजन को कम करती है और आंतों की गर्मी को शांत करती है. पाइल्स के मरीजों को शीतल चीनी का सेवन करने से जलन और दर्द में राहत मिलती है.

3. पाचन शक्ति को बढ़ाती है

शीतल चीनी अग्नि तत्त्व को संतुलित करती है, जिससे खाना अच्छे से पचता है. यह गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करती है.

4. बुखार और शरीर की सूजन में असरदार

बदलते मौसम में होने वाले वायरल बुखार और शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है. यह शरीर को ठंडक देती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है.

5. त्वचा और मूत्र संबंधी समस्याओं में लाभकारी

शीतल चीनी त्वचा की जलन, मुंहासे और मूत्र संक्रमण में राहत देती है. यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है.

ये भी पढ़ें: किडनी साफ करने का रामबाण नुस्खा, ये घरेलू ड्रिंक कोने-कोने से निकालेगी सारी गंदगी, जानें बनाने का तरीका

कैसे और कब लें?

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच शीतल चीनी लें.

पाइल्स या सूजन की समस्या हो तो दोपहर के भोजन के बाद लें.

बच्चों को देने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें.

इन बातों का रखें ध्यान:

शीतल चीनी को अत्यधिक मात्रा में न लें, वरना शरीर में ठंडक ज्यादा हो सकती है.

डायबिटीज के मरीज इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

शीतल चीनी एक ऐसा देसी उपाय है जो सर्दी-जुकाम से लेकर पाइल्स तक कई समस्याओं में राहत देता है. यह शरीर को संतुलित करता है, पाचन सुधारता है और रोगों से लड़ने की ताकत देता है. अगर आप दवाइयों से बचकर प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो शीतल चीनी को अपने रूटीन में शामिल करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)