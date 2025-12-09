Urine Infection: क्या ठंड के मौसम में यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है? यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने का सबसे तेज तरीका क्या है, एक्सपर्ट से जानिए

Urine Infection: सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. सर्दी में हवा में ठंडक बढ़ते ही त्वचा रूखी होती है, होंठ फटते हैं, प्यास कम लगती है और हम धीरे-धीरे गर्म चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बदलाव ऐसा भी है, जो ज्यादातर लोग महसूस करते हैं पर गंभीरता से नहीं लेते. एफएनबी संक्रामक रोग. डॉ. नेहा गुप्ता के मुताबिक, ठंड के मौसम में वायरल संक्रमण के साथ ही यूरिन इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है.

डॉ. नेहा गुप्ता के मुताबिक, ठंड में यूरिन इन्फेक्शन यानी UTI का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि सर्दी में लोग पानी कम पीते हैं, जिससे मूत्र गाढ़ा होता है और बैक्टीरिया पनपते हैं. इसके अलावा सर्दी में शरीर ठंडा रहता है, जिसके चलते इम्यूनिटी कमजोर होती है और मूत्र मार्ग में ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है, जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ती है. डॉक्टर के मुताबिक, अगर आप सर्दियों में बार-बार यूरिन पास करने की इच्छा, जलन, पेशाब में गंध या निचले पेट में हल्का दर्द महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ ठंड की शरारत नहीं है. यह यूरिन इन्फेक्शन और कई बीमारियों का संकेत हो सकता है. चलिए आपको बताते है क्या ठंड के मौसम में यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है? यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने का सबसे तेज तरीका क्या है?

क्या ठंड के मौसम में यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, हां ठंड में यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है. दरअसल, सर्दियों में शरीर अपनी गर्मी को बचाने की कोशिश करता है. शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं ताकि गर्मी बाहर न निकले. यही सिकुड़न मूत्रमार्ग और उसके आसपास के हिस्सों को थोड़ा संकुचित और संवेदनशील बना देती है। इससे पेशाब साफ-साफ निकल नहीं पाता और रुकावट जैसी स्थिति बनती है. ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है. इसके अलावा सर्दियों में प्यास कम लगना भी एक बड़ी वजह है. पानी कम पीने से मूत्र अधिक गाढ़ा हो जाता है. गाढ़ा मूत्र बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है. कई बार लोग दिनभर मुश्किल से एक-दो गिलास पानी पीते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें बार-बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है.

यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए खूब सारा पानी पीना यूटीआई का सबसे अच्छा उपचार है, क्रैनबेरी जूस से मूत्र पथ के संक्रमण में राहत मिलती है. इसके अलावा दही में प्रोबायोटिक्स होता है, जिससे शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिलती है. नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स को शरीर में कम नहीं होने देगा, जिसके कारण यूटीआई के लक्षण कम हो जाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.