क्या पेशाब रोकने से पथरी होती है? यूरिन होल्ड करने के नुकसान जानिए यहां

PESHAB ROKNE KE NUKSAN : आप भी उन लोगों में से हैं जो काम के बीच या सफर में अक्सर 'नेचर कॉल' (Nature's Call) को इग्नोर करते हैं. ये सोचकर घंटों पेशाब रोके रहते हैं कि थोड़ी देर में चले जाएंगे? अगर हां, तो यह आदत आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है. आजकल कई लोग पूछते हैं कि क्या पेशाब रोकने से पथरी (Kidney Stone) बन जाती है. आइए, जानते हैं इस सवाल का सीधा जवाब और यूरिन को देर तक रोके रखने के 5 बड़े खतरे.

क्या पेशाब रोकने से पथरी होती है - Does holding urine cause stones

देखिए, पेशाब रोकने से सीधे तौर पर पथरी नहीं बनती, लेकिन यह पथरी बनने के लिए जमीन जरूर तैयार कर देता है.

जब आप यूरिन को रोके रखते हैं, तो वह लंबे समय तक ब्लैडर (Bladder) में जमा रहता है. इससे पेशाब गाढ़ा (Concentrated) हो जाता है. इस गाढ़े पेशाब में मिनरल्स और सॉल्ट (खनिज) जमने लगते हैं, जिससे क्रिस्टल बनने की संभावना बढ़ जाती है. अगर आपको पहले से ही पथरी का खतरा है, तो यह आदत आपके लिए जोखिम बढ़ा देती है.

यूरिन होल्ड करने के 5 बड़े और सीधे नुकसान - 5 major and direct disadvantages of holding urine

यह सबसे आम समस्या है. जब पेशाब देर तक ब्लैडर में रुका रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे पेशाब की नली में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है. यह इन्फेक्शन ब्लैडर से किडनी तक भी पहुंच सकता है.

बार-बार यूरिन रोकने से ब्लैडर की मांसपेशियां (Muscles) स्ट्रेच होकर कमजोर हो जाती हैं. एक समय ऐसा आता है कि आपको पेशाब महसूस ही नहीं होता या फिर ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता.

पेशाब को लंबे समय तक रोके रखने से पेट के निचले हिस्से और किडनी वाले एरिया में तेज दर्द और भारीपन महसूस होने लगता है.

बहुत गंभीर और पुराने मामलों में, यूरिनरी ट्रैक्ट पर इतना दबाव पड़ता है कि यूरिन वापस किडनी में जाने लगता है (Vesicoureteral Reflux). यह स्थिति किडनी को गंभीर रूप से डैमेज कर सकती है.

जैसा कि पहले बताया गया है, गाढ़ा पेशाब और बार-बार होने वाला इन्फेक्शन, दोनों ही पथरी बनने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं.

कुल मिलाकर यूरिन आपके शरीर का एक नैचुरल साइकिल है, जिसे रोकना नहीं चाहिए. जब भी आपको लगे, तो तुरंत जाएं. काम या सफर को अपनी सेहत से ऊपर न रखें. याद रखिए, कुछ मिनट का ब्रेक लेना, घंटों की परेशानी से कहीं ज्यादा बेहतर है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)