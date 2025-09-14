विज्ञापन
थकान और चक्कर की समस्या को करें 'टाटा बाय-बाय', ये फूड्स शरीर की कमजोरी को कर देंगे दूर

Sharir Ki Kamjori Kaise Dur Kare: रोजाना हरी सब्जी खाने से शरीर को हर जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं. खून से लेकर कई सारे विटामिन की कमी दूर हो जाती है. इसलिए आप अपनी डाइट में हरी सब्जी को शामिल कर दें और रोज एक टाइम हर सब्जी जरूरी खाएं.

Kamjori Thakan Kaise Dur Kare: दूध शरीर को ताकत देने का काम करता है.

Sharir Ki Kamjori Kaise Dur Kare: शरीर में थकान और कमजोरी की समस्या आजकल आम हो गई है. ये समस्या ज्यादातर महिलाओं में पाई जा रही है. थकान और कमजोरी होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे गलत डाइट, खून और विटामिन की कमी शरीर में होना. आप अगर अपनी डाइट सही कर लें और नीचे बताई गई चीजों को खाने में शामिल कर लें. तो यकीन माने की एक महीने के अंदर ही आपको असर देखने को मिलेगा और थकान (Thakan Kaise Dur Kare) और कमजोरी छूमंतर (Kamjori Thakan Kaise Dur Kare) हो जाएगी.

शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें- (Sharir Ki Kamjori Kaise Dur Kare)

हरी सब्जी 

रोजाना हरी सब्जी खाने से शरीर को हर जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं. खून से लेकर कई सारे विटामिन की कमी दूर हो जाती है. इसलिए आप अपनी डाइट में हरी सब्जी को शामिल कर दें और रोज एक टाइम हर सब्जी जरूरी खाएं.

दूध

दूध शरीर को ताकत देने का काम करता है. एक दिन में दो ग्लास दूध पीने से हड्डियों को मजबूती मिलती है और थकान भी दूर हो जाती है. रोज रात को सोने से पहले आप एक ग्लास गर्म दूध में थोड़ा सा गुड मिलाकर इसे पी लें. ऐसा करने से खून की कमी भी दूर हो जाती है.

पनीर

पनीर में प्रोटीन अच्छा मात्रा में पाया जाता है. हफ्ते में तीन दिन पनीर की सब्जी खाने से प्रोटीन की कमी नहीं होती है. इसलिए अपनी डाइट में आप पनीर को भी शामिल जरूर करें. एक महीने तक पनीर खाने से शरीर की कमजोरी दूर होने लग जाएगी.

अंडा

अंडा सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. जिन लोगों को शरीर में कमजोरी रहती है, डॉक्टर उन्हें रोज एक अंडा खाने की सलाह देते हैं. अंडे का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं. इसे उबाल कर खा सकते हैं या इसे फ्राई करके भी खाया जाता है.

इसके अलावा आप अपनी डाइट में दाल, ड्राई फ्रूट्स को भी शामिल कर लें. ये दोनों चीजें भी सेहत के लिए गुणकारी साबित होती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

