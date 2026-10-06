क्या पपीता सच में स्किन के लिए फायदेमंद होता है? शहनाज़ हुसैन के बताए पपीते के 4 घरेलू नुस्खे

पपीता विटामिन C, विटामिन A और ऐसे एंजाइम से भरपूर होता है जो स्किन की सेहत के लिए अच्छे होते हैं. इसीलिए पके पपीते का इस्तेमाल अक्सर घर पर बने फेस मास्क और ब्यूटी रेमेडीज़ में किया जाता है. इसके नैचुरल एंजाइम डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद कर सकते हैं, जबकि इसमें मौजूद पोषक तत्व बेजान या थकी हुई दिखने वाली स्किन के लिए इसे एक बेहतरीन चीज़ बनाते हैं. ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन कहती हैं मैं आपको पपीते के कुछ आसान उपाय बता रही हूं जो आपको ग्लोइंग स्किन दिलाने में मदद करेंगे.

स्किन पर पपीता इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी टिप्स-

हालांकि पपीता एक प्राकृतिक चीज़ है, फिर भी इससे जलन हो सकती है, खासकर इसके एंजाइम की वजह से. घर पर बने नुस्खों को हमेशा सावधानी से आज़माएं.

इन बातों का ध्यान रखें-

पहले पैच-टेस्ट करें- चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले अपनी कलाई पर थोड़ी मात्रा में लगाकर देखें.

पके हुए पपीते का इस्तेमाल करें- कच्ची पपीते की तुलना में पका हुआ फल आमतौर पर स्किन के लिए ज़्यादा कोमल होता है.

इसे ज़्यादा न लगाएं- हफ़्ते में एक बार से शुरू करें और देखें कि आपकी स्किन कैसा असर दिखाती है.

कटी-फटी स्किन पर न लगाएं- कटे हुए हिस्सों, रैशेज़ या जलन वाली जगहों पर पपीता न लगाएं.

सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें- एक्सफोलिएट करने वाले ट्रीटमेंट के साथ रोज़ाना धूप से बचाव भी ज़रूरी है.

स्किन को हेल्दी रखने के लिए पपीते का कैसे करें इस्तेमाल-

1. स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए पपीता और शहद का फेस मास्क-

जब आपकी स्किन रूखी लगे या उसमें चमक न हो, तो पपीता और शहद का आसान मास्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. शहद नमी बनाए रखने में मदद करता है, जबकि पका पपीता नमी और नैचुरल एंजाइम देता है जो स्किन की नैचुरल खूबसूरती को वापस लाने में मदद कर सकते हैं.

इसे कैसे बनाएं-

2-3 बड़े चम्मच पका पपीता मैश करें.

1 छोटा चम्मच सादा शहद मिलाएं.

तब तक मिलाएं जब तक कि एक स्मूद पेस्ट न बन जाए.

साफ़ स्किन पर एक पतली परत लगाएं.

इसे 10-15 मिनट तक लगा रहने दें.

गुनगुने पानी से धीरे-धीरे धो लें.

इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं.

इस उपाय को बहुत बार इस्तेमाल करने के बजाय हफ़्ते में एक बार इस्तेमाल करें.

2. ग्लोइंग स्किन के लिए पपीता और दही-

एक आसान घरेलू फेस मास्क के लिए पपीते को सादे दही के साथ मिलाया जा सकता है. दही में लैक्टिक एसिड होता है, जबकि पपीते में पपेन होता है, जिससे यह कॉम्बिनेशन स्किन को एक्सफोलिएट करने वाला एक हल्का लेकिन असरदार ट्रीटमेंट बन जाता है.

इस उपाय को आज़माए-

2 बड़े चम्मच मैश किया हुआ पका पपीता लें.

इसमें 1 बड़ा चम्मच सादा, बिना चीनी वाला दही मिलाएं.

साफ़ स्किन पर समान रूप से लगाएं.

इसे लगभग 10 मिनट तक लगा रहने दें.

बिना रगड़े अच्छी तरह धो लें.

क्योंकि दोनों चीज़ों में एक्सफोलिएट करने वाले गुण हो सकते हैं, इसलिए इस मास्क का इस्तेमाल जलन वाली या सेंसिटिव स्किन पर न करें.

3. हल्के एक्सफोलिएशन के लिए पपीता और ओटमील-

ओटमील स्किन को शांत करने में मदद कर सकता है, जबकि पपीते के नैचुरल एंजाइम डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद कर सकते हैं.

पपीता और ओटमील का उपाय-

2 बड़े चम्मच पका हुआ पपीता मैश करें.

1 बड़ा चम्मच बारीक पिसा हुआ ओटमील मिलाएं.

अगर ज़रूरत हो, तो मुलायम पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा पानी मिलाएं.

बिना रगड़े हल्के हाथों से लगाएं.

इसे 10 मिनट तक लगा रहने दें.

गुनगुने पानी से धो लें और मॉइस्चराइज़र लगाएं.

मोटे ओट्स या ज़ोर से रगड़ने से बचें, क्योंकि ज़्यादा रगड़ने से स्किन में जलन हो सकती है.

4. फ्रेशनेस के लिए पपीता और एलोवेरा-

ठंडक और ताज़गी देने वाले फेस मास्क के लिए, पके हुए पपीते को एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर देखें. एलोवेरा का इस्तेमाल अक्सर स्किनकेयर में इसके आराम देने वाले और मॉइस्चराइज़ करने वाले गुणों के कारण किया जाता है.

इसे कैसे तैयार करें-

2 बड़े चम्मच पका हुआ पपीता मैश करें.

1 बड़ा चम्मच शुद्ध एलोवेरा जेल मिलाएं.

अच्छी तरह मिलाएं और साफ़ स्किन पर एक पतली परत लगाएं.

इसे 10-15 मिनट तक लगा रहने दें.

हल्के हाथों से धो लें और अपना रेगुलर मॉइस्चराइज़र लगाएं.

यह खास तौर पर ताज़गी देने वाला हो सकता है.

एक्सपर्ट के बारे मेंः शहनाज हुसैन भारत की सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी और वेलनेस उद्यमियों में से एक हैं, जिन्होंने 5,000 वर्ष पुरानी भारतीय आयुर्वेदिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है. वह आयुर्वेदिक ब्यूटी केयर आंदोलन की पायनियर मानी जाती हैं और पिछले पांच दशकों से भारतीय हर्बल सौंदर्य चिकित्सा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में अग्रणी रही हैं.

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