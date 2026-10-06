सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये देसी चीजें, सुबह दिखेगा नेचुरल ग्लो, शहनाज हुसैन ने बताए फायदे

दिनभर धूप, धूल, प्रदूषण और मेकअप का सामना करने के बाद रात में त्वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है. यही वजह है कि नाइट स्किन केयर रूटीन को त्वचा की देखभाल का अहम हिस्सा माना जाता है. ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के मुताबिक, इसके लिए हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती है. घर में मौजूद कुछ चीजों को भी रूटीन में शामिल किया जा सकता है. कच्चे दूध से क्लेंजिंग से लेकर होंठों पर मलाई-हल्दी और चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाने तक कई तरीके बताए जाते हैं. हालांकि घरेलू नुस्खों का असर हर त्वचा पर अलग हो सकता है और संवेदनशील त्वचा वालों को सावधानी बरतनी चाहिए.

रात में क्यों जरूरी है स्किन केयर

दिन खत्म होने के बाद चेहरे पर जमा धूल, पसीना, प्रदूषण और मेकअप हटाना जरूरी है. रात में चेहरे को साफ करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है. बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बजाय अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सीमित और सही प्रोडक्ट चुनना बेहतर है.

कच्चे दूध से क्लेंजिंग का दावा

शहनाज हुसैन ने चेहरे की सफाई के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड को लेकर अक्सर स्किन केयर में बात होती है. हालांकि संवेदनशील या एलर्जी वाली त्वचा पर कच्चा दूध लगाने से जलन हो सकती है. इसलिए इसे पूरे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करनाा बेहतर है. डर्मेटोलॉजिस्ट सामान्य तौर पर जेंटल, नॉन-अब्रेसिव क्लींजर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

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नाभि में तेल लगाने को लेकर क्या कहती हैं एक्सपर्ट

नाभि में नारियल, सरसों या बादाम का तेल लगाने को लेकर कई घरेलू मान्यताएं हैं. शहनाज हुसैन ने भी इसे त्वचा की नमी से जोड़ा है. लेकिन नाभि में तेल लगाने से चेहरे की चमक बढ़ने या पीरियड क्रैम्प्स जैसी समस्यााएं दूर होने के दावे के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं. इसे आजमाना हो तो इसे इलाज का विकल्प न मानें.

होंठों पर लगाएं मलाई-हल्दी

होंठों के रूखेपन के लिए शहनाज हुसैन ने मलाई और हल्दी का लेप लगाने का सुझाव दिया है. हालांकि संवेदनशील होंठों पर किसी भी घरेलू मिश्रण से जलन हो सकती है. सूखे होंठों के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट पेट्रोलियम जेली या उपयुक्त लिप बााम जैसे मॉइस्चराइजिंग विकल्प सुझाते हैं.

नाइट क्रीम लगाने का सही तरीका

चेहरा साफ करने के बाद जरूरत के अनुसार सीरम या ट्रीटमेंट और फिर मॉइस्चराइजर लगाया जा सकता है. डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक बहुत सारे प्रोडक्ट एक सााथ लगाने से जलन का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए अपनी त्वचा के हिसाब से सरल रूटीन रखना बेहतर है. अच्छी नींद और संतुलित खान-पान भी त्वचा की देखभाल का हिस्सा हैं. अगर किसी घरेलू नुस्खे से जलन, खुजली या लालिमा हो तो तुरंत इस्तेमाल बंद करें. लगातार मुंहासे, दाने या दूसरी त्वचाा संबंधी समस्या होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहतर है.

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