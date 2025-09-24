उलटी, उदासी के साथ ये 6 हैं Seasonal Depression के लक्षण, आखिरी तो सबने किया होगा फील

How To Battle Seasonal Depression: बदलता मौसम अपने साथ अपने साथ कई तरह की समस्याएं लेकर आता है फिर चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक. जहां कई लोगों की इम्यूनिटी लो हो जाती है और वे सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, वहीं बहुत से ऐसे होते हैं जिनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं बदलते मौसम में उदासी, थकान और मनोवैज्ञानिक कमजोरी महसूस करने को सीजनल डिप्रेशन कहा जाता है. यह डिप्रेशन का एक प्रकार है जो अक्सर ठंड या बरसात के समय में होता है और मौसम बदलते के साथ अपने आप ठीक भी हो जाता है. तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि सीजनल डिप्रेशन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है.

सीजनल डिप्रेशन क्या है?

सीजनल डिप्रेशन, जिसे Seasonal Affective Disorder (SAD) भी कहा जाता है, एक प्रकार का मानसिक अवसाद है जो खासतौर पर मौसम के बदलने पर होता है. सर्दियों में जब सूरज की रोशनी कम हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं उन समय पर इसके मामलें ज्यादा देखे जा सकते हैं. जिसका असर हमारे मूड के साथ ही साथ नींद पर भी पड़ सकता है.

जैसे हर बीमारी के कुछ न कुछ लक्षण होते हैं, वैसे ही सीजनल डिप्रेशन के भी कुछ मुख्य लक्षण हैं. यहां जानें सीजनल डिप्रेशन के क्या बड़े लक्षण हैं.

सीजनल डिप्रेशन के लक्षण

उदासी या खालीपन महसूस होना खाने की आदतों में बदलाव या वजन का बढ़ना थकान और कम एनर्जी फील करना ज्यादा नींद आना किसी से बात न करने का मन करना चिड़चिड़ापन या एकांत पसंद करना नकारात्मक सोच रखना ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई

सीजनल डिप्रेशन की पहचान कैसे करें?

सीजनल डिप्रेशन की पहचान करने के लिए यह देखें कि क्या आपकी मेंटल हेल्थ हर साल एक बदलते मौसम में बदलती है है या नहीं. विशेष रूप से अगर आप सर्दियों के दौरान ज्यादा थके हुए, उदास या निराश महसूस करते हैं, तो यह सीजनल डिप्रेशन का एक संकेत हो सकता है. अगर आपको यह लक्षण को लगातार दो या तीन साल तक फील कर रहें हैं, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करना बेहद जरूरी हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)