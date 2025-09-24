क्या दाल और चावल साथ खाना सही है?

Dal Chawal Ke Fayde: दाल चावल को एक कम्फर्ट फूड कहा जाता है और कहे भी क्यों न? दुनियाभर में घूमकर हर तरह का खाना ट्राई करने के बाद भी मजा तो घर पर बने दाल चावल खाने का ही आता है, वहीं, अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ आचार मिल जाए तो बस क्या कहने. दाल और चावल दोनों के अपने कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन क्या इन्हें साथ में खाना सही है? यह सवाल कई लोगों के दिमाग में आता है. तो चलिए इस स्टोरी में जानते हैं कि दाल और चावल को साथ में खाना सही है? अगर हां, तो इसे खाने से शरीर को क्या लाभ मिलते हैं और क्या यह वाकई एक संतुलित आहार है.

दाल चावल खाने से क्या होता है?

दाल को प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स माना जाता है और चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं. बता दें इन दोनों को अकेले खाने से शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता. वहीं, अगर इनका सेवन साथ में किया जाए तो यह एक पूर्ण प्रोटीन प्रोफ़ाइल प्रदान कर सकते हैं. इसलिए वेजिटेरीअन लोगों के लिए यह कॉम्बिनेशन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

दाल चावल खाने के फायदे?

वजन: दाल फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती है. ऐसे में अगर आप इसे चावल के साथ मिलाकर खाते हैं तो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपकी मदद कर सकता है.

पेट: दाल में फाइबर ज्यादा होता है. इसका सेवन पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे कब्ज, अपच और गैस से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. जो लोग पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, उनके लिए दाल और चावल का साथ में सेवन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

दिल: दाल में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और दिल से जुड़ी बीमारियों जैसे अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम कर सकते हैं. दाल और चावल का स्वादिष्ठ कॉम्बिनेशन न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि दिल को हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)